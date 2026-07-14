ذاکرزاده: خرید طلا از فضای مجازی ریسک بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکرزاده شامگاه سه شنبه با اشاره به گسترش خرید و فروش طلا در فضای مجازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: خرید طلا از صفحات ناشناس، کارگاههای خانگی و پلتفرمهایی که پشتوانه مشخصی ندارند، میتواند سرمایه مردم را در معرض خطر قرار دهد.
وی با بیان اینکه فعالیت برخی کارگاههای خانگی خارج از چارچوبهای نظارتی انجام میشود، افزود: برخورد با این واحدها به دلیل نداشتن محل کسب مشخص و فعالیت در بستر فضای مجازی دشوار است و به همین دلیل شهروندان باید در معاملات خود دقت بیشتری داشته باشند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان گرگان با اشاره به افزایش فعالیت پلتفرمهای فروش طلا گفت: اتحادیه نسبت به فعالیت برخی از این پلتفرمها نگرانی دارد و توصیه میکند مردم در صورت خرید اینترنتی، تنها از سکوهایی استفاده کنند که دارای مجوز قانونی، هویت مشخص و امکان دسترسی حضوری داشته باشند.
ذاکرزاده با تأکید بر اینکه دریافت فاکتور معتبر مهمترین پشتوانه حقوقی خریداران است، اظهار کرد: خریداران باید هنگام خرید، فاکتوری دریافت کنند که در آن تاریخ، ساعت معامله، وزن، عیار، اجرت ساخت، قیمت روز، مشخصات کامل کالا و اطلاعات فروشنده بهطور دقیق درج شده باشد تا در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد.
وی همچنین از مردم خواست هنگام تحویل طلا برای تعمیر، آبکاری یا ساخت، حتماً از فروشنده رسید دریافت کنند و بدون دریافت سند، هیچ قطعه طلایی را به واحدهای صنفی تحویل ندهند.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مرکز استان گلستان با اشاره به افزایش صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها گفت: ورود افراد فاقد تجربه و آموزش کافی به بازار طلا، یکی از چالشهای این صنف است و آموزش فعالان این حوزه باید تنها از طریق مراکز رسمی، فنی و حرفهای یا اتحادیه انجام شود.
ذاکرزاده تأکید کرد: رعایت این نکات از سوی مردم، علاوه بر حفظ سرمایه آنان، زمینه کاهش تخلفات و افزایش امنیت معاملات در بازار طلا را فراهم میکند.
ذاکرزاده در ادامه با اشاره به ظرفیتهای تولید طلا در گلستان اظهار کرد: استان در سالهای اخیر به یکی از قطبهای آموزش و تولید مصنوعات طلا تبدیل شده و از سال ۱۳۹۹ با راهاندازی رشتههای تخصصی طلا و جواهر در دانشگاه آزاد و مراکز آموزش عالی، زمینه تربیت نیروی متخصص در این حوزه فراهم شده است.
وی افزود: امروز کارگاههای تولیدی متعددی در گلستان فعال هستند و بخشی از تولیدات آنها به بازارهای تهران، مازندران و خراسان ارسال میشود. اگرچه به دلیل محدودیتهای موجود، صادرات رسمی مصنوعات طلا از استان انجام نمیشود، اما تولیدکنندگان گلستانی سهم قابل توجهی در تأمین بازار داخلی دارند.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان گرگان بار دیگر بر ضرورت دریافت فاکتور معتبر هنگام خرید تأکید کرد و گفت: تاریخ و حتی ساعت دقیق معامله باید در فاکتور درج شود، زیرا با توجه به نوسانات قیمت طلا، ارزش کالا ممکن است در فاصله چند ساعت تغییر کند و این موضوع در رسیدگی به اختلافات اهمیت زیادی دارد.
ذاکرزاده ادامه داد: وزن، عیار، اجرت ساخت، نو یا دستدوم بودن کالا، مشخصات کامل خریدار و فروشنده و سایر جزئیات معامله نیز باید در فاکتور قید شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین وجود داشته باشد.
وی همچنین خواستار برخورد قاطعتر با متخلفان این صنف شد و افزود: اتحادیه در برخورد با تخلفات هیچگونه اغماضی ندارد و انتظار میرود دستگاههای مسئول نیز با متخلفان حرفهای و افرادی که با اقدامات خود اعتماد مردم را خدشهدار میکنند، برخوردی بازدارنده و قاطع داشته باشند.
خریداران طلای آبشده به «انگ» و فاکتور معتبر توجه کنند
همچنین در ادامه بهروز صادقیان با اشاره به لزوم شفافیت در معاملات طلا اظهار کرد: تمامی جزئیات معامله از جمله میزان سود، اجرت ساخت، وزن، عیار و مشخصات کالا باید به صورت دقیق در فاکتور درج شود و فروشندگان نباید از عبارات کلی یا مبهم استفاده کنند.
وی افزود: در برخی موارد ممکن است کالایی بدون اجرت ساخت عرضه شود، اما سود قانونی یا توافقی فروشنده به مشتری بهطور شفاف اعلام نشود؛ به همین دلیل خریداران باید اطمینان حاصل کنند که تمامی هزینهها و شرایط معامله بهصورت دقیق در فاکتور قید شده است.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر شهرستان گرگان با تأکید بر خرید مطمئن طلای آبشده گفت: خریداران هنگام خرید این نوع طلا باید به «انگ» یا کد شناسایی حکشده روی قطعه توجه ویژه داشته باشند و مطمئن شوند شماره درجشده روی طلا با اطلاعات مندرج در برگه آزمایشگاه، وزن و عیار آن کاملاً مطابقت دارد.
صادقیان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه ابهام یا اختلاف، شهروندان پیش از هر اقدامی موضوع را با کارشناسان اتحادیه در میان بگذارند تا از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری شود.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون رسیدگی به شکایات اتحادیه اظهار کرد: سالانه بیش از ۱۵۰ پرونده و درخواست در حوزه اختلافات و شکایات به اتحادیه ارجاع میشود که البته همه آنها منجر به احراز تخلف نیست.
نایب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر شهرستان گرگان ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد پروندههای ارجاعی با میانجیگری اتحادیه و همکاری واحدهای صنفی پیش از ارجاع به تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی حلوفصل میشود و تنها تعداد محدودی از پروندهها به مراحل قضایی میرسد.
صادقیان با بیان اینکه نظارت بر بازار طلا بهصورت مستمر و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اداره استاندارد و سایر دستگاههای نظارتی انجام میشود، گفت: حفظ اعتماد مردم مهمترین سرمایه این صنف است و واحدهای صنفی نیز برای حفظ اعتبار و پروانه کسب خود، همکاری مناسبی در رفع اختلافات و رعایت قوانین دارند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای صنف طلا در گرگان افزود: این شهرستان علاوه بر صدها واحد صنفی فعال، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه تولید مصنوعات طلا، نقره و فعالیت کارگاههای تخصصی برخوردار است و بخش مهمی از نیاز بازار استان را تأمین میکند.
خامفروشی طلا، تولید مصنوعات را با چالش مواجه کرده است
در ادامه فرهنگ صدیقی با تأکید بر اهمیت آموزش اصولی در حوزه طلا و جواهر اظهار کرد: علاقهمندان این حوزه باید مهارتهای تخصصی را تنها از مراکز معتبر مورد تأیید اتحادیه و سازمان فنی و حرفهای دریافت کنند تا آموزشها به اشتغال پایدار و کارآفرینی منجر شود.
وی افزود: خانوادهها باید توجه داشته باشند که فرزندانشان مهارتهای طلا و جواهرسازی را نزد چه فردی و در چه مرکزی فرا میگیرند، چرا که آموزش غیرتخصصی میتواند در آینده مشکلاتی را برای فعالان این حوزه و بازار ایجاد کند.
دبیر اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه شهرستان گرگان با اشاره به تغییر الگوی سرمایهگذاری مردم در بازار طلا گفت: در سالهای اخیر به دلیل ویژگیهایی مانند نقدشوندگی، حفظ ارزش سرمایه و سهولت نگهداری، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و همین موضوع باعث رونق معاملات طلای آبشده شده است.
صدیقی ادامه داد: طلای آبشده در گذشته بیشتر در معاملات بین فعالان صنف و بخش تولید مورد استفاده قرار میگرفت، اما به مرور وارد معاملات عمومی شد و گسترش فروش آبشده و خامفروشی، آسیبهایی را به بخش تولید مصنوعات طلا وارد کرده است.
وی با بیان اینکه کاهش هزینههای اجرت و کارمزد یکی از دلایل استقبال مردم از طلای آبشده است، گفت: بسیاری از خریداران ترجیح میدهند به جای خرید مصنوعات طلا، سرمایه خود را به طلای خام تبدیل کنند، اما این روند باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان مصنوعات طلا شده است.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر گرگان با اشاره به رشد معاملات آنلاین طلا اظهار کرد: بخشی از معاملات طلای آبشده در سالهای اخیر در بستر سکوهای آنلاین انجام شده، در حالی که در ابتدا چارچوبهای نظارتی مشخصی برای این حوزه وجود نداشت.
صدیقی افزود: پس از افزایش این فعالیتها، دستگاههای مسئول از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین ضوابط جدید برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا کردند تا پشتوانه طلا، نحوه نگهداری ذخایر و فرآیند معاملات شفافتر شود.
وی با بیان اینکه بازار سنتی طلا نیز از این تغییرات متأثر شده است، گفت: بخش قابل توجهی از تقاضای مردم از خرید مصنوعات به سمت طلای آبشده و محصولات کماجرت تغییر کرده و این موضوع چالشهایی را برای تولیدکنندگان و فعالان صنفی ایجاد کرده است.
دبیر اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه شهرستان گرگان تأکید کرد: ساماندهی بازار طلا نیازمند تدوین قوانین شفاف، نظارت دقیق و توجه همزمان به حقوق مردم، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است تا سرمایههای موجود در مسیر درست اقتصادی قرار گیرد.
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