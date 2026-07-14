شاگردان پیاتزا برای دیدار با اوکراین به خط شدند/ دو بازیکن خط خوردند

به گزارش خبرنگار مهر،هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری می‌شود. مردان والیبال ایران در نخستین دیدار خود در این هفته لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ به مصاف اوکراین می‌روند که این مسابقه از ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود.

شاگردان روبرتو پیاتزا در پایان دو هفته نخست با دو پیروزی و شش شکست در رده چهاردهم جدول ۱۸ تیمی قرار گرفته‌اند؛ آماری که اگر در هفته پایانی تغییر نکند، یکی از ضعیف‌ترین نتایج ایران در تاریخ لیگ ملت‌ها را رقم خواهد زد.

ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای دیدار اول هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ مقابل اوکراین به شرح زیر است:



پاسورها: عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور



پشت‌خط‌زن ها: علی حاجی‌پور، محسن دلاوری



قدرتی‌زن ها: مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری



سرعتی‌زن ها: یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، محمد ولی‌زاده، نیما باطنی



لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته



شایان محرابی و سید متین حسینی برای بازی مقابل اوکراین خط خوردند.