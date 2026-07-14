به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدموسی حسینی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل برق و همچنین سرقت محتویات داخل خودرو در شاهرود موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران کلانتری ۱۲ بسیج مسئول بررسی پرونده شدند، افزود: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات میدانی، اقدامات اطلاعاتی موفق به یافتن سرنخ‌های موجود شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان به شناسایی هویت سارق اشاره داشت و بیان کرد: پس از هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی غافلگیرانه سارق در مخفیگاهش دستگیر شد.

حسینی با بیان اینکه متهم از سارقان سابقه‌دار است، تصریح کرد: سارق در بازجویی‌های تخصصی پلیس به ۲۰ فقره سرقت سیم و کابل برق و محتویات داخل خودرو در سطح شهر شاهرود اعتراف کرد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم افزود: پس از تکمیل تحقیقات، سارق برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

حسینی با تأکید بر استمرار برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان امنیت اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظت از اموال خود، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.