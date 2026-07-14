به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر د از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه دالاس آمریکا و با قضاوت ایوان بارتون السالوادوری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان دلافوئنته به پایان رسید تا دیدیه دشان و شاگردانش راهی دیدار رده‌بندی شوند و اسپانیا اولین فینالیست جام جهانی شود.

در دیگر بازی مرحله نیمه‌نهایی شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر آرژانتین و انگلیس از ساعت ۲۲:۳۰ به مصاف هم می‌روند تا حریف اسپانیا در فینال شوند.

پیروزی یک نیمه ای لاروخا

بازی با مالکیت بیشتر اسپانیا آغاز شد اما در دقایق ابتدایی، الکس بائنا در نزدیکی خط میانی توپ را به سادگی از دست داد تا مایکل اولیسه صاحب موقعیت شود، هرچند اسپانیایی‌ها خیلی زود توپ را پس گرفتند. در ادامه نیز لامین یامال که یک روز پس از تولد ۱۹ سالگی‌اش به میدان رفته بود، پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد اما آدرین رابیو اجازه خودنمایی به ستاره جوان اسپانیا را نداد و او را به سرعت مهار کرد.

در دقیقه پنجم، بردلی بارکولا با عبور از پدرو پورو از سمت چپ نفوذ کرد و نخستین کرنر مسابقه را برای فرانسه گرفت. ارسال از روی نقطه کرنر پس از دفع ناقص مدافعان اسپانیا به آدرین رابیو رسید اما ضربه والی این هافبک از فاصله ۲۵ متری دقت لازم را نداشت و با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

سه دقیقه بعد، رابیو با خطا روی دنی اولمو و قرار دادن استوک خود روی پای هافبک اسپانیا، نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد تا اسپانیا صاحب یک ضربه ایستگاهی خطرناک پشت محوطه جریمه شود، اما این فرصت با ضربه‌ای مستقیم به دیوار دفاعی فرانسه از دست رفت. پیش از نواخته شدن این ضربه ایستگاهی نیز ایوان بارتون، داور مسابقه، به دلیل همراه نداشتن اسپری محل استقرار دیوار دفاعی، ناچار شد به کنار زمین رفته و اسپری را تهیه کند.

در دقیقه دوازدهم، مایک مانیان با کنترل تماشایی توپ و آرامش مثال‌زدنی، مهارت خود را در بازی با پا نشان داد، هرچند فرانسه برای لحظاتی در خروج از فشار اسپانیا دچار مشکل شد اما در نهایت از این موقعیت جان سالم به در برد.

فرانسه در دقیقه شانزدهم با پاس بلند و دقیق عثمان دمبله برای کیلیان امباپه، خطرناک ظاهر شد. امباپه در آستانه تک به تک شدن قرار گرفت اما مدافعان اسپانیا با حضور همزمان سه نفره، این مهاجم را متوقف کردند تا یکی از مهم‌ترین حملات فرانسه بی‌نتیجه بماند.

اشتباه مدافع فرانسه و گل اول بازی برای اسپانیا

مهم‌ترین اتفاق نیمه نخست در دقیقه هجدهم رقم خورد؛ جایی که لوکاس دینیه بدون توجه به حضور لامین یامال، پای این بازیکن را در محوطه جریمه زد و داور بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد. چهار دقیقه بعد، میکل اویارزابال پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای محکم به سمت چپ دروازه، با وجود تشخیص صحیح جهت توپ توسط مایک مانیان، گل نخست اسپانیا را به ثمر رساند تا لاروخا یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل، مسابقه برای سه دقیقه به دلیل وقفه آب‌رسانی متوقف شد تا دو تیم فرصت تجدید قوا پیدا کنند و سپس بازی از سر گرفته شد.

در دقیقه ۲۹، ویلیام سالیبا بدون برخورد با بازیکنی روی زمین افتاد و به دلیل مصدومیت نتوانست به بازی ادامه دهد. مدافع آرسنال جای خود را به ماکسنس لاکروا داد تا دیدیه دشان نخستین تعویض اجباری خود را انجام دهد.

تنها دقایقی بعد، مارک کوکوریا به دلیل دو خطای متوالی روی مایکل اولیسه با کارت زرد داور جریمه شد.

در دقیقه ۳۶، بارکولا با حرکتی از جناح چپ و شوتی کات‌دار دروازه اسپانیا را تهدید کرد اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

اسپانیا در دقیقه ۳۸ تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت. اشتباه مایک مانیان در دفع توپ، زمینه‌ساز یک حمله تیمی زیبا با مشارکت دنی اولمو و لامین یامال شد اما فابیان روییس زیر فشار دایو اوپامکانو نتوانست ضربه نهایی را تبدیل به گل کند و توپ با اختلاف اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.

در ادامه، اونای سیمون در دقیقه ۴۳ با خروجی به‌موقع از محوطه جریمه و تکلی دقیق، پیش از آنکه امباپه به توپ برسد، خطر را دفع کرد. در دقیقه ۴۵ نیز داور ابتدا روی خطای فابیان روییس روی عثمان دمبله اعلام خطا کرد اما پس از لحظاتی تصمیم خود را تغییر داد و بازی ادامه یافت.

آمار نیمه نخست نیز نشان می‌داد امباپه بیش از آنکه در محوطه جریمه اسپانیا صاحب توپ شود، در تله آفساید گرفتار شده است؛ به طوری که او دو بار در آفساید قرار گرفت و تنها یک بار در محوطه جریمه حریف توپ را لمس کرد.

در وقت‌های تلف‌شده، آدرین رابیو که از دقیقه هشتم یک کارت زرد در کارنامه داشت، بار دیگر روی فابیان روییس مرتکب خطا شد اما داور با اکتفا به اعلام خطا، از اخراج هافبک فرانسه خودداری کرد.

در نهایت نیمه نخست با برتری یک بر صفر اسپانیا به پایان رسید؛ نیمه‌ای که با وجود حضور ستاره‌های بزرگ هجومی دو تیم، تنها یک شوت در چارچوب داشت و همان ضربه نیز پنالتی موفق میکل اویارزابال بود که سرنوشت ۴۵ دقیقه نخست را رقم زد.

شروع نیمه دوم

فرانسه نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد، اما نشانه‌های عصبی شدن بازیکنان این تیم خیلی زود نمایان شد. در دقیقه ۴۹، لامین یامال در نزدیکی نیمکت‌های دو تیم اعتقاد داشت روی او خطا شده، اما داور اعتقادی به اعلام خطا نداشت و این بازیکن مجبور شد سریع از زمین بلند شود. لحظاتی بعد ماکسنس لاکروا با برخورد شدید از پشت به میکل اویارزابال، خوش‌شانس بود که کارت زرد دریافت نکرد.

در دقیقه ۵۱، اسپانیا نشان داد قصد حفظ نتیجه و عقب‌نشینی ندارد. ابتدا لامین یامال تصور کرد در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفته اما به دلیل آفساید متوقف شد و سپس میکل اویارزابال با ضربه‌ای از راه دور توپ را به بالای دروازه فرانسه فرستاد.

فرانسه همچنان در ایجاد موقعیت ناکام بود. در دقیقه ۵۴، عثمان دمبله پاس عمقی خود برای ژول کونده را بیش از حد محکم ارسال کرد تا یکی دیگر از حملات خروس‌ها بدون نتیجه بماند. البته فرانسه در طول این تورنمنت بارها نشان داده بود که توانایی گلزنی از موقعیت‌های ناگهانی را دارد.

بردلی بارکولا در ادامه تلاش کرد از سمت چپ خط دفاع اسپانیا راهی پیدا کند، اما اونای سیمون با خروجی سریع، خود را به توپ رساند و خطر را دفع کرد.

دیدیه دشان در دقیقه ۵۵ برای تغییر روند مسابقه دست به تعویض زد. با ناکامی بارکولا، یک وینگر دیگر پاری‌سن‌ژرمن یعنی دزیره دوئه وارد زمین شد تا شاید بتواند خلاقیت بیشتری به خط حمله فرانسه اضافه کند.

اسپانیا اختلاف را دو برابر کرد

اما در شرایطی که فرانسه به دنبال بازگشت بود، اسپانیا ضربه دوم را وارد کرد. در دقیقه ۵۸، پدرو پورو مدافع تاتنهام با یک حرکت شخصی زیبا و همکاری رفت و برگشتی با دنی اولمو، خود را در موقعیت گل قرار داد و با آرامش کامل توپ را از کنار مایک مانیان عبور داد تا نتیجه دو بر صفر شود.

این گل، فرانسه؛ تیمی که پیش از مسابقه یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شد، را در شرایط بسیار سختی قرار داد.

اسپانیا در دقیقه ۶۴ تا آستانه زدن گل سوم نیز پیش رفت. لامین یامال با سرعت از خط دفاع فرانسه عبور کرد، لوکاس دینیه را جا گذاشت و توپ را وارد دروازه کرد، اما کمک‌داور به دلیل قرار داشتن این ستاره جوان در موقعیت آفساید، گل را مردود اعلام کرد.

فرانسه که برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد، چشم به درخشش کیلیان امباپه داشت. کاپیتان فرانسه در دقیقه ۷۰ با یک حرکت تکنیکی و چند دریبل، فضای شوت‌زنی پیدا کرد، اما زاویه بسیار بسته بود و اونای سیمون ضربه او را دفع کرد. ارسال کرنر بعدی نیز ثمری برای خروس‌ها نداشت.

یک دقیقه بعد، امباپه بار دیگر تلاش کرد فرانسه را به بازی برگرداند، اما ضربه او پس از برخورد با پای مارک کوکوریا منحرف شد و به کرنر رفت. فرانسه ضربه کرنر را کوتاه کار کرد اما این حرکت هم به خلق موقعیت منجر نشد.

کریس ساتن، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و کارشناس رادیو بی‌بی‌سی، درباره شرایط امباپه در این دیدار گفت که او دیگر به عنوان مهاجم مرکزی بازی نمی‌کند و مدام به سمت چپ و راست حرکت می‌کند تا توپ بیشتری دریافت کند و در جریان مسابقه قرار بگیرد.

در دقیقه ۷۳، حضور جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، روی نمایشگر ورزشگاه دالاس با واکنش منفی هواداران همراه شد و تماشاگران دو تیم با سوت و هو کردن به حضور او واکنش نشان دادند. اینفانتینو نیز با لبخند این واکنش‌ها را پاسخ داد.

با گذشت ۷۰ دقیقه، فرانسه برای تغییر جریان بازی نیازمند یک اتفاق ویژه بود و امید اصلی این تیم همچنان به کیلیان امباپه دوخته شده بود، اما اسپانیا با کنترل بازی و برتری دو گله، شرایط بسیار مناسبی برای رسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ داشت.

در دقیقه ۷۵، دشان برای تقویت خط حمله و افزایش خلاقیت تیمش دست به دو تغییر همزمان زد. رایان شرکی، بازیکن منچسترسیتی، جای مایکل اولیسه را گرفت؛ بازیکنی که یکی از ضعیف‌ترین نمایش‌های خود را در این مسابقه ارائه کرده بود. همچنین تئو هرناندز وارد زمین شد تا جای لوکاس دینیه را بگیرد؛ مدافعی که او نیز در این دیدار عملکرد موفقی نداشت.

یک دقیقه بعد، لامین یامال با تکلی روی پای کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه را متوقف کرد و خوش‌شانس بود که داور مسابقه به او کارت زرد نشان نداد.

در دقیقه ۷۵، آمار ناامیدکننده فرانسه نیز جلب توجه می‌کرد؛ این تیم با وجود در اختیار داشتن بازیکنانی مانند امباپه و دمبله، هنوز موفق نشده بود نخستین ضربه در چارچوب خود را ثبت کند.

در دقیقه ۸۰، اسپانیا فرصت افزایش اختلاف را داشت. فران تورس که تنها چند دقیقه قبل به جای میکل اویارزابال، گلزن نخست اسپانیا، وارد زمین شده بود، روی ارسال هم‌تیمی‌هایش ضربه سر زد اما توپ با فاصله‌ای اندک از کنار دروازه فرانسه عبور کرد.

همزمان لوئیس دلافوئنته نیز دو تغییر دیگر انجام داد؛ پدری و میکل مرینو، هافبک آرسنال، وارد زمین شدند و فابیان روییس و دنی اولمو جای خود را به آنها دادند.

با وجود سپری شدن دقایق پایانی، حضور کیلیان امباپه و عثمان دمبله در زمین همچنان این امید را برای فرانسه زنده نگه داشته بود که بتواند با یک اتفاق ویژه به مسابقه برگردد؛ هرچند روند بازی برخلاف تمام پیش‌بینی‌های پیش از مسابقه پیش می‌رفت و کمتر کسی تصور می‌کرد فرانسه در این مرحله چنین شرایطی داشته باشد.

در دقیقه ۸۳، فرانسه یکی از بهترین فرصت‌های خود برای کاهش فاصله را به دست آورد. اونای سیمون برای دفع توپ از محوطه جریمه خارج شد و با ضربه سر توپ را دور کرد. توپ به دزیره دوئه رسید، اما او در کنترل و ضربه نهایی تعلل کرد و فرصت شوت‌زنی از دست رفت. در همین فاصله سیمون خود را به داخل محوطه رساند و ضربه دوئه را مهار کرد تا دروازه اسپانیا همچنان بسته بماند.

در دقیقه ۸۵، شرایط برای دیدیه دشان نیز بحرانی‌تر شد. سرمربی تیم ملی فرانسه که ۱۴ سال هدایت این تیم را برعهده داشته، در آستانه پایان دوران حضورش روی نیمکت خروس‌ها در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی قرار گرفته بود؛ مربی‌ای که توانسته بود فرانسه را در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به عنوان قهرمانی برساند و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز به مقام نایب‌قهرمانی دست پیدا کند.

فرانسه در ادامه همچنان به دنبال راهی برای باز کردن دروازه اسپانیا بود، اما حملات این تیم فاقد دقت و خلاقیت لازم بود. در دقیقه ۸۸، عصبانیت بازیکنان فرانسه نیز نمایان شد؛ جایی که کیلیان امباپه در برخوردی عصبی و از روی ناراحتی با اونای سیمون، دروازه‌بان اسپانیا، وارد شد و داور مسابقه با نشان دادن کارت زرد، مهاجم فرانسوی را جریمه کرد.

این صحنه برای بازیکنان اسپانیا خوشایند بود، چرا که مهم‌ترین تهدید هجومی فرانسه نیز در دقایق پایانی تمرکز خود را از دست داده بود و دیگر مانند همیشه آرام و تاثیرگذار ظاهر نمی‌شد.

در دقیقه ۸۹، آخرین تلاش‌های فرانسه نیز راه به جایی نبرد. امباپه صاحب یک ضربه آزاد از نزدیکی گوشه محوطه جریمه شد، اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه اسپانیا عبور کرد تا یکی دیگر از فرصت‌های خروس‌ها از دست برود.

با نزدیک شدن به پایان مسابقه، زمان برای فرانسه به سرعت در حال تمام شدن بود و اسپانیا با کنترل کامل بازی، در آستانه ثبت یک پیروزی بزرگ و صعود به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ قرار داشت.

در نهایت این بازی با برتری ۲ بر صفر اسپانیا به پایان رسید تا لاروخا پس از ۱۶ سال بار دیگر راهی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شوند. اسپانیا در سال ۲۰۱۰ توانسته بود قهرمان جهان شود.

حریف اسپانیا در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر از بین دو تیم انگلیس یا آرژانتین انتخاب خواهد شد.