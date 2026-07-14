به گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله حیاتی در گفت وگوئی اظهار کرد: ساعت ۱۳:۲۵ امروز، نقطهای در شهرستان آبادان هدف اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: گزارش تکمیلی این حادثه پس از انجام ارزیابیهای اولیه، متعاقبا اعلام خواهد شد.
حیاتی همچنین گفت: ساعت ۱۳:۳۰ امروز نیز نقطهای در حوالی ماهشهر با پرتابههای دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت که در پی آن ۲ انفجار رخ داد.
وی تصریح کرد: جزئیات این حادثه نیز پس از تکمیل ارزیابیهای اولیه اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در پایان یادآور شد: ساعت سه بامداد امروز نیز نقطهای در بندر امام خمینی (ره) مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفته بود.
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