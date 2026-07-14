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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به آبادان و ماهشهر

اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به آبادان و ماهشهر

ماهشهر- معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به نقطه‌ای در شهرستان آبادان و حوالی ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله حیاتی در گفت ‌وگوئی اظهار کرد: ساعت ۱۳:۲۵ امروز، نقطه‌ای در شهرستان آبادان هدف اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: گزارش تکمیلی این حادثه پس از انجام ارزیابی‌های اولیه، متعاقبا اعلام خواهد شد.

حیاتی همچنین گفت: ساعت ۱۳:۳۰ امروز نیز نقطه‌ای در حوالی ماهشهر با پرتابه‌های دشمن آمریکایی مورد اصابت قرار گرفت که در پی آن ۲ انفجار رخ داد.

وی تصریح کرد: جزئیات این حادثه نیز پس از تکمیل ارزیابی‌های اولیه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در پایان یادآور شد: ساعت سه بامداد امروز نیز نقطه‌ای در بندر امام خمینی (ره) مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته بود.

کد مطلب 6887824

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