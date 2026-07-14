اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به آبادان و ماهشهر

ماهشهر- معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی به نقطه‌ای در شهرستان آبادان و حوالی ماهشهر خبر داد.