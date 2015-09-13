دو حمله انتحاری در کامرون ۲۴ کشته و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، منابع نظامی در کشور کامرون اعلام کردند که در جریان دو حمله انتحاری در شهر «کولوفاتا» در شمال کامرون و نزدیک مرز با نیجریه، ۱۰ نفر کشته و ۱۴ تن زخمی شدند.

به گفته منابع نظامی در کامرون، احتمالاً گروه تروریستی بوکو حرام نیجریه این حمله انتحاری را انجام داده اند.

«عیسی تچیروما باکاری» وزیر ارتباطات کامرون در این زمینه گفت: اطلاعات اولیه حاکی از آن است که مهاجمان دو جوان بودند.

منابع محلی اعلام کردند که یکی از این دو حمله در بازار اصلی شهر روی داده به وقوع پیوسته است.