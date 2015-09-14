به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود یکی از کشورهای کم آب و خشک محسوب می‌شود که از لحاظ سرانه آب تجدید شونده در سال‌های آینده جزء کشورهای بحرانی قلمداد می‌شود. بنابراین لازم است حفظ کیفیت فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی منابع آب سرلوحه فعالیت و دغدغه دانشمندان و بهره برداران و تصمیم گیران قرار گیرد.

استفاده از محصولات وارداتی با عدم توسعه و تجاری‌سازی محصولات داخلی

دکتر کریم مظاهری مدیر عامل شرکت دانش بنیان تدبیرگران سامانه های انرژی با اشاره به مشکلات فراوان در زمینه کم آبی در کشور گفت:‌ فناوری تولید محلول مولتی اکسیدان اکسیر قابلیت گندزدایی و سالم سازی کامل آب را داشته و مشکلات و خطرات استفاده از کلر را نیز حذف می کند.

وی در این راستا ادامه داد: فناوری تولید شده در جهت رفع نیازهای کشور هم راستا با برنامه‌های توسعه ملی و از نیازهای بسیار مبرم است و در صورت عدم توسعه و تجاری‌سازی این فناوری، ناچار به تأمین آن از خارج از کشور خواهیم بود.



این فعال حوزه فناوری با اشاره به دیگر قابلیت های این دستگاه بیان کرد: تولید محلول با استفاده از فرآیند الکترولیز نمک طعام ترکیبی بسیار قوی برای میکروب‌کشی و ضدعفونی تولید می‌کند. این ترکیب نه تنها برای ضدعفونی کردن آب، بلکه برای ضدعفونی و شستشوی سطوح، لوله‌ها، میوه و سبزیجات قابل استفاده است. بلکه استفاده از این دستگاه مشکلات استفاده از گاز کلر را برطرف می‌کند و در عین حال محلول تولید شده توسط این دستگاه برای ضدعفونی به مراتب قوی‌تر از گاز کلر است.

مظاهری ادامه داد: یکی از دیگر امتیازات بزرگ این سامانه تولید محلول ضدعفونی کننده در محل بهره‌برداری است. تولید در محل، بسیاری از هزینه‌های ناشی از حمل و نقل، نگهداری، و ایمنی را کاهش می‌دهد و در مجموع باعث کاهش هزینه‌های گندزدایی و ضدعفونی می‌شود.

نیاز به بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب آب تصفیه در کشور

مظاهری مشتری اصلی این دستگاه را شرکت‌های آب و فاضلاب خواند و گفت: سرانه مصرف آب روزانه در ایران بیش از ۲۰۰ لیتر است. طبق گزارش سال ۱۳۸۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب، آب مصرفی حدود ۶۸ درصد از جمعیت کشور توسط شرکت های آبفا ضدعفونی می‌شود (آب شرب مورد نیاز روستاها توسط شرکت های آبفار گندزدایی می‌شود که در این آمار ارائه نشده است).



مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به نیاز روزانه آب تصفیه و ضد عفونی در کشور بیان کرد: برای جمعیت شهری کشور، باید روزانه بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب (۱۲۶۰۰۰ لیتر در ثانیه) آب تصفیه و ضدعفونی شود. تا انتهای سال ۱۳۹۱ تنها بخش کوچکی از مخازن و شبکه‌های آب کشور به سامانه‌های جدید ضدعفونی آب تجهیز شده‌اند. همچنان بیش از ۸۰ درصد از شبکه آب شرب شهری باید به این‌گونه سیستم‌های ضدعفونی کننده نوین تجهیز شوند.



این فعال حوزه فناوری همچنین اظهار کرد: سامانه مولد محلول اکسیر توان گندزدایی ۲۰۰ لیتر آب بر ثانیه را دارد. لذا برای ارتقاء سایت های فعلی گندزدایی آب، حداقل ۵۰۰ دستگاه مورد نیاز است. در حال حاضر سامانه‌های گندزدایی و ضدعفونی آب مشابه سامانه به دلیل نبودن نمونه داخلی با کارایی و عملکرد قابل قبول، از کشورهای خارجی مثل آلمان، روسیه و غیره وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه به دلیل تحریم و مشکلات تبادل ارز با کشورهای دیگر، واردات این گونه دستگاه‌ها دشوار و پرهزینه شده است، اظهار کرد: از میان ۴ شرکت وارد کننده محصولات خارجی فقط یک شرکت هنوز فعالیت دارد. مسلماً در چنین حالتی با تولید دستگاه در داخل کشور نیاز به واردات از کشورهای خارجی برطرف می‌شود و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد.



مظاهری از امکان سنجی صادرات این سامانه سخن گفت و افزود: صادرات محصول تولید شده به کشورهای عراق و امارات انجام شده و مذاکرات اولیه برای بازاریابی در این کشورها صورت گرفته است. ضمن اینکه طراحی و ساخت و توسعه سامانه تولید محلول به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند موجب اشتغال‌زایی شود.



وی در پایان با اشاره به حمایت های صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: در صورت حمایت مناسب معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، می توان بیش از یکصد تن از نخبگان کشوری را ظرف مدت سه سال به کادر توسعه فناوری اضافه کند.