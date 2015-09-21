به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آذر پس از نشست با مدیر شبکه چهار از تولید برنامه «اسطوره سوگ» در ۱۳ قسمت خبر داد و افزود: قرار است این برنامه در دهه اول محرم هر شب به مخاطبان عرضه شود.

آذر درباره موضوع این برنامه گفت: «اسطوره سوگ» پیرامون زیباترین مرثیه های طول تاریخ است که در سوگ سلطان عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) سروده شد. در این برنامه سروده ها و مرثیه های قیصر امین پور، حسین مسرور، محتشم کاشانی، حسن حسینی و... نقد و بررسی می شود.

وی افزود: هدف از تولید و پخش این برنامه معارفی آشنایی بیش از پیش مخاطبان با زیباترین آثار ادبیات فارسی با موضوع عاشورا است.

این استاد دانشگاه همچنین درباره برنامه «جرعه» اظهار کرد: این برنامه که با موضوعات روز جامعه بر مبنای داده های فرهنگی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد، قرار است با هدف بالا بردن نشاط، آرامش و امید در جامعه در ۱۰۰ قسمت روی آنتن برود.