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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۵

اسماعیل آذر با «اسطوره سوگ» و «جرعه» به شبکه چهار می‌رود

اسماعیل آذر با «اسطوره سوگ» و «جرعه» به شبکه چهار می‌رود

شبکه چهار سیما دو برنامه جدید «اسطوره سوگ» و «جرعه» را با اجرا و کارشناسی امیر اسماعیل آذر تولید و روی آنتن می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل آذر پس از نشست با مدیر شبکه چهار از تولید برنامه «اسطوره سوگ» در  ۱۳ قسمت خبر داد و افزود: قرار است این برنامه در دهه اول محرم هر شب به مخاطبان عرضه شود.

آذر درباره موضوع این برنامه گفت: «اسطوره سوگ» پیرامون زیباترین مرثیه های طول تاریخ است که در سوگ سلطان عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) سروده شد. در این برنامه سروده ها و مرثیه های قیصر امین پور، حسین مسرور، محتشم کاشانی، حسن حسینی و... نقد و بررسی می شود.

وی افزود: هدف از تولید و پخش این برنامه معارفی آشنایی بیش از پیش مخاطبان با زیباترین آثار ادبیات فارسی با موضوع عاشورا است.

این استاد دانشگاه همچنین درباره برنامه «جرعه» اظهار کرد: این برنامه که با موضوعات روز جامعه بر مبنای داده های فرهنگی ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد، قرار است با هدف بالا بردن نشاط، آرامش و امید در جامعه در ۱۰۰ قسمت روی آنتن برود. 

کد مطلب 2920738
محیا رضایی کلانتری

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