«غسل التماسی پطروس» دراعتراض به یک فاجعه زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، ورود فاضلاب شهر بندرعباس به دریا معضلی است که سال‌ها مسئولان، کارشناسان و فعالان محیط زیست نسبت به ان اعتراض داشته اند. خبرگزاری مهر طی سالهای اخیر با انتشار گزارشات متعدد نسبت به این معضل ویران کننده محیط زیستی در استان هرمزگان خواستار توجه جدی مسئولان شد. در همین راستا 19 شهریور ماه با انتشار گزارشی با عنوان «دریا مأمن فاضلاب شهر بندرعباس/مسئولان:خروجی به دریا استاندارد است» نسبت به ورود روزانه 57 هزار مترمکعب فاضلاب به دریا و پیامدهای زیست محیطی اخطار داد.

در پی انتشار این گزارش محمد سایبانی مشاور هنری استاندار هرمزگان هم با فراخوان هنرمندان و فعالان محیط زیستی خواستار حضور در محلهای سرریز پساب فاضلاب به دریا شد که این امر محقق نشد. کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس که پیش از این نسبت به ورود فاضلاب به دریا اخطار داده بود و حتی خواستار جلوگیری از ورود مردم به دریا شد. در اقدامی اعتراضی با عنوان «غسل التماسی پطروس» در مقابل لوله ورود پساب فاضلاب شهر بندرعباس قرار گرفت و سپس با همان وضعیت در جلسه شورای شهر بندرعباس حاضر شد.

کیانوش جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این اقدام بیان داشت: متاسفانه ماه گذشته نسبت به وضعیت ورود پساب از محل تصفیه خانه شهر بندرعباس بدون تصفیه به دریا هشدار داده بودم و خواستار رفع این معظل و چاره اندیشی توسط مسئولان شدم. ولی هیچگونه واکنشی از سوی مسئولان آب و فاضلاب شهری استان نشد. از این رو این بار با قرار گرفتن در مقابل پساب ورودی به دریا نسبت به یک معظل زیست محیطی هشدار جدی تری دادم.

وی با ابراز تاسف از بی تفاوتی مدیران آبفا شهری هرمزگان نسبت به هشدارهای محیط زیست و اعضای شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: علیرغم هشدارها مدیران آبفا اعتقادی به آلوده بودن پساب ورودی به دریا ندارند و حتی خود را نسبت به نماینده مردم و حتی مردم پاسخگو نمی دانند. و این بی تفاوتی و عدم پاسخگویی نوعی بی اعتنای به آینده مردم و محیط زیست خلیج فارس است.

این عضو شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: ورود پساب فاضلاب شهر بندرعباس به دریا حاصل بی تدبیری مدیران حوزه آب و فاضلاب شهری است که در ابتدای احداث تصفیه خانه شهر بندرعباس به فکر پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهر نبوده اند. اگر از ابتدا به فکر بازگشت پساب به خرچه فضای سبز و حتی بهره گیری در صنایع بودند امروز با این پدیده مخرب زیست محیطی روبرو نبودیم.

وی افزود: نکته جالب این است که کارشناسان آب و فاضلاب شهری معتقدند فاضلاب ورودی به دریا آلودگی های میکروبی در پی دارد و به زیستگاه جانداران در خلیج فارس آسیب جدی وارد خواهد کرد. حتی یکی از عوامل تشدید پدیده کشند قرمز ورود فاضلاب شهر بندرعباس به دریا است. در حالی که مدیران آبفا اصرار دارند پساب ورودی استاندارد است و مشکلی را متوجه محیط زیست دریا نمی کند.

به گفته جهانبخش، خلیج فارس ناموس و شرف مردم ایران است جدایی از حمایت های سیاسی از نام و جایگاه خلیج فارس باید به لحاظ زیست محیطی هم یک عزم ملی و بین المللی برای حفاظت از محیط زیست خلیج فارس بوجود بیایید و با تخصیص اعتبارات ملی از ورود پساب جلوگیری شود. این معظل در استان بوشهر هم وجود دارد.

وی با ابزار نگرانی از رشد صنایع و عدم توجه به محیط زیست، گفت: علیرغم رشد صنایع در استان توجه به محیط زیست و حفاظت از آن کمترمورد توجه تصمیم گیران کلان در کشور قرار گرفته است. اگر رشد صنایع بدون توجه به محیط زیست ادامه داشته باشد آینده مردم استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس در خطر خواهد بود.

کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس تصویری از نامه ای به رئیس جمهور را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد و خواستار توجه ویژه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست دریایی و ورود فاضلاب شهرهای ساحلی و تخریب این زیستگاه در خلیج فارس شد.

در متن نامه کیانوش جهانبخش آمده است: جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور



با اهدای سلام و آرزوی توفیق و سربلندی ایران اسلامی و دولت محترم شما

از جنوبی ترین استان ایران و از دیار خلیج همیشه فارس و به نمایندگی از مرزبانان غیور ایران ( مردم سربلند هرمزگان عزیز از ابوموسی تا حاجی آباد و از جاسک تا گاوبندی) از محضر شما تقاضا دارم که همانگونه که تلاش های فراوانی در این دولت برای صیانت از نام بلند «خلیج فارس» به کار بسته اید و نتایج آن نیز در ابعاد مختلف مشهود و بارز است، دستوراتی اکید نیز با هدف صیانت از پاکی و حفظ حیات این سرمایه بزرگ خدادادی مبنی بر مقابله با ورود بی مهابای فاضلاب شهرهای ساحلی به خلیج فارس صادر فرمائید تا مبادا بروز عوارضی نظیر (کشند قرمز) و آنچه در سالهای گذشته در سواحل هرمزگان و بوشهر رخ داد، تکرار شود.