بزرگ ترین خیّر حامی آموزش عالی تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین امید با تاکید مجدد بر ادامه برنامه ریزی و بستر سازی ستاد خیّرین وزارت علوم برای حمایت و مشارکت هر چه بیشتر آحاد جامعه از حوزه آموزش عالی و عرصه علم و فناوری، استفاده از ظرفیت های خیّرین و واقفین را یکی از بهترین و مطمئن ترین راه ها برای تنوع بخشی به منابع دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری برای بالندگی و شکوفایی هر چه بیشتر این حوزه و به تبع آن افزایش اقتدار علمی و توان و قدرت کشور در عرصه های مختلف بین المللی دانست.

معاون اداری، مالی و مديريت منابع وزارت علوم ، اقدامات یکایک خیّرین و واقفین آموزش عالی کشور را ارزشمند و قابل تقدیر دانست و بر قدردانی مجموعه آموزش عالی کشور از حمایت و مشارکت همه آنان فارغ از کمیت و کیفیت خدمات و مشارکتشان تاکیدكرد و مهم ترین مساله را دیدگاه والا و نَفسِ عمل و اقدام آنها دانست که با گذشتن از همه یا بخشی از دسترنج و ماحصل یک عمر تلاش و کوشش خود در نقش پشتیبان و حامی عرصه علم و فناوری کشور ظاهر می شوند.

قائم مقام وزیر در ستاد خیّرین وزارت علوم با گرامی داشت یاد و نام خیّر ارزشمند آموزش عالی کشور؛ مهندس علی رضا افضلی پور، آن مرحوم را بنیانگذار و سازنده دانشگاه شهید باهنر کرمان و بزرگترین خیّر آموزش عالی قبل از انقلاب اسلامی دانست و از اقدام ارزشمند و ماندگار مهندس افضلی پور و همسر مرحومش که با تلاش و پشتکاری ستودنی و به رغم اینکه متولد و ساکن شهر کرمان نبودند، برای ساخت و تاسیس این دانشگاه تمجید کرد و اقدام مهندس افضلی پور و شخصیت والا و ارزشمند آن مرحوم را ستودنی دانست.

امید در ادامه با اشاره به ساخت و تجهیز دانشکده مکانیک پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با متراژ ۲۱۲۴۲ متر مربع توسط بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، این پروژه را بزرگترین پروژه عمرانی خیّر ساز در مجموعه آموزش عالی کشور بعد از انقلاب اسلامی معرفی کرد و با اشاره به استانداردهای تعبیه شده، امکانات متنوع پیش بینی شده در ساختمان و نوع و کیفیت مصالح به کار رفته در ساخت، این پروژه عمرانی خیّر ساز را یکی از بهترین ساختمان های آموزش عالی کشور دانست.

معاون اداری مالی ومدیریت منابع وزارت علوم، در ادامه با اشاره به خدمات و حمایت های گسترده دکتر مصلی نژاد از مجموعه آموزش عالی کشور، حجم و میزان طرح های عمرانی ساخته شده به دست ایشان فقط در حوزه آموزش عالی کشور را بیش از ۶۲ هزار متر مربع دانست و یادآور شد که ایشان هم اکنون هم درحال ساخت بیش از ۸ هزار متر مربع پروژه عمرانی در دانشگاه های کشور هستند .

قائم مقام وزیر در ستاد خیّرین وزارت علوم در پایان با یادآوری اقدامات و حمایت های گسترده دکتر عباس مصلی نژاد از مجموعه آموزش عالی کشور، ایشان را بزرگ ترین خیّر آموزش عالی كشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی کرد.