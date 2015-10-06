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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۰

سه شنبه‌ها با رادیو نمایش

صوت/ عروسکی که از طرف یک شهید رسید

صوت/ عروسکی که از طرف یک شهید رسید

نمایش رادیویی «عروسک» به انتظار دختربچه ای برای دیدن پدرش می پردازد که در دوران دفاع مقدس شهید شده است اما بعد از طرف پدرش یک عروسک به او داده می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «عروسک» کاری از هنرمندان رادیو نمایش است که به داستان دختر بچه ای می پردازد که منتظر است تا روزی پدرش که در دوران دفاع مقدس شهید شده است، بازگردد اما روزی یک نفر از بنیاد شهید بسته ای را برایش می آورد که در آن یک عروسک است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوید.

- این لقمه رو هم بخوره زینب خانم...

*دیگه نمی خوام مامانی

- اگه نخوری تا موقع ناهار گرسنه می مونی مامان جون... بگیر اینو عزیزم

*من می خوام برم کارتون ببینم

- این یه لقمه رو هم بخور بعد برو (صدای زنگ در می آید)

*باباست...

- نه عزیزم... بابا نیست

*از کجا می دونی؟

- می دونم دیگه... (می رود و در را باز می کند)

*سلام خانم

- سلام بفرمایید

*از طرف بنیاد شهید این بسته رو براتون آوردم...

کد مطلب 2933063
عطیه موذن

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