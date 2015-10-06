صوت/ عروسکی که از طرف یک شهید رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «عروسک» کاری از هنرمندان رادیو نمایش است که به داستان دختر بچه ای می پردازد که منتظر است تا روزی پدرش که در دوران دفاع مقدس شهید شده است، بازگردد اما روزی یک نفر از بنیاد شهید بسته ای را برایش می آورد که در آن یک عروسک است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوید.

- این لقمه رو هم بخوره زینب خانم...

*دیگه نمی خوام مامانی

- اگه نخوری تا موقع ناهار گرسنه می مونی مامان جون... بگیر اینو عزیزم

*من می خوام برم کارتون ببینم

- این یه لقمه رو هم بخور بعد برو (صدای زنگ در می آید)

*باباست...

- نه عزیزم... بابا نیست

*از کجا می دونی؟

- می دونم دیگه... (می رود و در را باز می کند)

*سلام خانم

- سلام بفرمایید

*از طرف بنیاد شهید این بسته رو براتون آوردم...