صوت/ پدری در تب و تاب شنیدن یک «خبر»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «خبر» کاری از هنرمندان رادیو نمایش قصه پدری است که تنها پسرش به جبهه رفته و ماه های متوالی از او بی خبر است و او در گفتگو با خواهرش از نگرانی می گوید و اینکه بعد از فوت همسر، تنها یاور و مونس او پسری بود که به جنگ رفته و ۳ماه از او بی خبر است.
بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و میتوانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان میتوانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوید.
- غصه ام دل خودمه که داره می ترکه. از نبودنش. از بی خبریش...
* گاهی بی خبری بهتره داداش!
- بهتر اینه که بلاتکلیف نباشی. بدونی چراغ خونت هنوز سالمه یا رشته اش بریده است! بدونی باید با تاریکی سرکنی یا بالاخره برق میاد؟ می فهمی آبجی؟
* پسرتو بچه نیست داداش! مَرده. اگه شهید بود که تاحالا خبرش می رسید.
- خبر آبجی! فقط یه خبر...
زنگ تلفن... .
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