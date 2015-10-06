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۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

تحولات سوریه/

فرار ۳ هزار تروریست به مرزهای اردن/ هلاکت ۱۸۰ افراطی در سوریه

فرار ۳ هزار تروریست به مرزهای اردن/ هلاکت ۱۸۰ افراطی در سوریه

منابع خبری از فرار بیش از سه هزار تروریست به مرزهای اردن در پی حملات هوایی روسیه و ارتش سوریه وهمچنین کشته شدن ۱۸۰ نفر از تروریست ها در سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، به دنبال تشدید حملات روسیه به مواضع گروه های تکفیری و تروریستی «داعش»، «جبهة النصره» و «جیش الیرموک» در سوریه و آمادگی ارتش سوریه برای انجام عملیات گسترده نظامی، بیش از سه هزار نفر از عناصر آنها به سمت اراضی و مرزهای اردن فرار کردند.

منابع خبری سوریه همچنین از کشته شدن ۱۸۰ تروریست در حومه «دمشق»، «دیر الزور» و«حمص» خبر دادند.

شایان ذکر است روسیه از یک هفته پیش، حمله به مواضع گروه های تروریستی را شروع کرده است، این اقدام روسیه بنا به درخواست سوریه، متحد استراتژیک خود، صورت گرفته است.

افزون بر این، دولت مردان روسیه از خطر سرایت تروریست و فعالیت گروه های تروریستی در داخل کشورشان نگران هستند. بنا به آمار احتمالی، بیش از هزار نفر از شهروندان روسیه به ویژه از چچن در صفوف گروه های تروریستی در سوریه می جنگند و خطری جدی برای روسیه به شمار می روند.

هم اکنون، روسیه، ایران، عراق و سوریه ائتلافی چهارجانبه ای برای مقابله با پدیده تروریسم در منطقه تشکیل داده و همکارهای اطلاعاتی و نظامی را شروع کرده اند.

کد مطلب 2933247
عبدالحمید بیاتی

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