سوءتغذیه ۸۰۰ هزار کودک زیر ۶سال ایرانی/وضعیت غذایی بوفه مدارس

به گزارش خبرنگار مهر سید فرزاد طلاکش روز چهارشنبه در نشست خبری در آستانه روز جهانی تخم مرغ (۱۷ مهر) به وضعیت مصرف تخم مرغ در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه باورهای غلط ناشی از وجود کلسترول در تخم مرغ باعث شده است که این وعده غذایی سهم ناچیزی در سفره غذایی مردم داشته باشد.

وی با اشاره به گزارش های یکی از معتبر ترین مراکز مرجع برای روش های متعادل رژیم غذایی در دنیا اظهار داشت: براساس نتایج این مرکز توصیه می شود هر انسان سالم روزانه ۳۰۰ گرم تخم مرغ بخورد و این میزان برای بیماران دیابتی، متابولیک، فشار خون بالا و غیره تا ۲۰۰ گرم در روز توصیه شده است.

طلاکش با تاکید بر اینکه در کشور دچار سوءتغذیه از نوع بدخوری آن هستیم افزود: نبود پروتئین در فرآورده های غذایی که مصرف می کنیم باعث شده است که کودکان ما دچار سوءتغذیه شوند.

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ به آمار وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: براساس آخرین گزارش این وزارتخانه ۸۰۰ هزار کودک زیر ۶ سال در کشور که می بایست تکامل مغزی داشته باشند متاسفانه دچار سوءتغذیه هستند که این آمار حدود یک چهارم جمعیت کودکان زیر ۶ سال کشورمان را شامل می شود.

وی از مصرف تخم مرغ به عنوان ساده ترین و ارزان ترین ماده غذایی دارای پروتئین نام برد و اظهار داشت: توصیه کارشناسان تغذیه این است که برای گروه سنی زیر ۱۸ سال مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ ضروری است.

طلاکش با اعلام اینکه ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را گروه سنی زیر ۱۸ سال را تشکیل می دهند ادامه داد: در بحث تخم مرغ خوردن سفیده این ماده غذایی هیچ مشکلی ندارد ولی در مورد زرده تخم مرغ باید با احتیاط مصرف شود.

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ با تاکید بر اینکه مصرف روزانه یک عدد تخم مرغ به شرط رعایت اسیدهای چرب هیچ مشکلی به وجود نمی آورد اظهار داشت: متاسفانه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور ما نسبت به سایر کشورها خیلی پایین است. به طوری که حداکثر ۱۴۰ عدد تخم مرغ در سال مصرف کشور ما است در حالی که این عدد در سایر کشورها به ۱.۵ برابر آن می رسد.

وی با عنوان این مطلب که سالانه ۹۵۰ هزار تن تولید تخم مرغ در کشور داریم افزود: از این بابت تا ۱۰ سال آینده هیچ نیازی به سرمایه گذاری در تولید تخم مرغ نیست بلکه می بایست فرهنگ مصرف تخم مرغ را در جامعه ترویج داد.

طلاکش با اشاره به وضعیت بوفه های مدارس گفت: دو سال پیش دستورالعمل تغذیه در بوفه مدارس اصلاح شد ولی وزارت آموزش و پرورش همکاری لازم برای جایگزینی محصول سالم در بوفه های مدارس را نتوانست محقق کند که این به خاطر مشکلات ساختاری در اداره بوفه های مدارس است.