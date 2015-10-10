راه شهدای مدافع حرم لحظه ای خالی نخواد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت حاج حسین همدانی مستشار ارشد نظامی ایران در سوریه ستاد مردمی مدافعان حرم با صدور بیانیه ای نام و یاد این شهید مجاهد را گرامی داشت.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم رب الشهدا والصدیقین

مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا

خبر شهادت جانسوز مدافع حرم، پاسدار رشید اسلام سردار حسین همدانی اگرچه باعث تأسف و تألم شدید تمام شیعیان و محبّین اهل بیت گشت و اما واقعیت آنکه او امروز نزد یارانش «عند ربهم یرزقون» است و این ماییم که در میان روزمرگی‌های زندگی باقی مانده‌ایم و باید متأسف باشيم.

در این میان شادی دشمنان اسلام در فقدان این سردار رشید اسلام تعجبی نداشت، چنانكه پیش از آنان حال و هوای اسلافشان در تاریخ، بعد از شهادت امام معصوم ثبت شده است: «وهذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زيادٍ وَآلُ مَرْوانَ، بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ».

این سردار شهید همانطور که در فتنه سال ۱۳۸۸ در دفاع از روز عاشورا و در مقابله با حرامیانی که حرمت این روز را شکستند و به جنگ با عمق اعتقادات مردم آمده بودند مردانه ایستاد، در سرزمین شام نيز در دفاع از حریم اهل بیت مردانه جنگید و نشان داد «کل یوم عاشورا» در رفتارش متجلی است؛ چه در سرزمین مادری و در دفاع از نظام اسلامی و چه در هزاران کیلومتر دورتر از خاک خود و دفاع از حرم عقیله بنی‌هاشم. آرمان او اسلام بود و در این راه جان خود را نیز تقدیم کرد، چراکه معتقد بود دفاع از اعتقادات محصور به مرزهای جغرافیایی نیست و در هر عرصه‌ای باید آماده جان‌فشانی در این مسیر بود.

ستاد مردمي مدافعان حرم ضمن گراميداشت ياد و خاطره‌ي اين مجاهد مردمي و سردار مدافع حرم، آمادگي مجدد خود را بر حضور ميداني در عرصه‌ي دفاع از حريم آل‌الله اعلام داشته و تأكيد مي‌نمايد سربازان جوان و جنگجوي امام خامنه‌اي اذن ميداني از فرمانده دلاور خود مي‌خواهند تا كار دشمنان اسلام عزيز را در لحظه، به پايان شوم‌شان برسانند.

اين ستاد تأكيد مي‌كند ياد و راه شهداي عزيز مدافع حرم از عراقي و افغانستاني و لبناني، سوري و هندي و پاكستاني و... و سرداران و فرماندهان والامقام آنها به‌ويژه حبيب‌ابن مظاهرِ اين لشکر، سردار حسين همداني هرگز لحظه‌اي فراموش و خالي نخواهد ماند و همان‌گونه كه رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی تأكيد فرمودند صف استوار آرزومندان شهادت صفی بلند و بنياني مرصوص است.

والسلام علیکم و رحمة‌الله

ستاد مردمي مدافعان حرم

۱۸/۷/۱۳۹۴