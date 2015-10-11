سردار همدانی گفت اول کارت پایان خدمت، بعد سوریه

سامان گوران بازیگر تلویزیون در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار شهید حاج حسین همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ذکر خاطرات خود از این شهید، گفت: سال ۸۸ که دوره آموزشی سربازی‌ام را در بابل می گذراندم، سردار برای سرکشی آمده بود. به یاد دارم که ایام عید نوروز بود و شهید همدانی برای سر زدن به نیروها آمده بود. آنجا بود که با ایشان آشنا شدم. چند وقت بود که خانواده‌ام را هم ندیده، و دلتنگشان بودم. ایشان آمد و نشست با تک تک سربازهایی که جمعیتشان حدود هزار نفر بود، صحبت کرد.

گوران که با لباس پلنگی رزم سپاه در این مراسم حاضر شده بود، اضافه کرد: این روزها ۲۰ روز پایانی خدمتم را می‌گذرانم. به یاد دارم که سردار همیشه حامی‌ام بودند که بتوانم به سفر کربلا بروم. امروز هم آمده بودم که به ایشان بگویم برگه خروج از کشورم را ۳ روز پیش گرفته‌ام و آماده سفر به کربلا هستم. ششم محرم امسال هم خواهم رفت.

وی افزود: چندباری هم در ستاد، پیش سردار رفتم. یکی از این دیدارها در روز جهانی سرباز انجام شد. ایشان من را به خاطر برنامه هایی که برای سربازها اجرا می کردم، به یاد داشتند. همیشه به ایشان می‌گفتم ما هم باید مثل شما لباس جنگ بپوشیم و مدافع حرم شویم. یک بار هم در محرم پارسال بود که می‌خواستم بدون اذن سردار به سوریه بروم. ولی ایشان گفت اول باید کارت پایان خدمتت را بگیری، بعد قانونی با هم می رویم.

این بازیگر در انتها گفت: این روزها در تدارک سفر به کربلا هستم و بعد از آن هم ان‌شا الله سوریه.