اصغر فرهادی نام فیلم جدیدش را به «فروشنده» تغییر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی نام فیلم خود را که پیش از این با عنوان «برسد به دست آهو» در رسانه ها مطرح شده بود، تغییر داد و نام «فروشنده» را بر این فیلمنامه سینمایی گذاشت و روز گذشته شنبه ۱۸ مهرماه پروانه ساخت این فیلم سینمایی را از سوی سازمان سینمایی دریافت کرد.

فیلم «فروشنده» هفتمین فیلم اصغر فرهادی است و گروه تولید این روزها مشغول انجام مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

بر خلاف شایعات منتشر شده تاکنون حضور هیچ بازیگری در این فیلم سینمایی قطعی نشده و به دنبال فراخوان منتشر شده مبنی بر حضور علاقمندان برای بازی در این فیلم، گروه تولید مشغول بازبینی ویدیوهای ارسالی از سوی متقاضیان هستند.