دژکام: در نبرد تمدنی امروز حق‌مان را قدرتمندانه از دشمنان می‌گیریم

شیراز- نماینده ولی فقیه در فارس گفت: ایران امروز در نبردی تمدنی، توانمند و مطالبه‌گر، حق خود را از دشمنان اسلام و ملت می‌ستاند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ آیت‌الله لطف‌الله دژکام صبح چهارشنبه در آئین رونمایی از حکم محکومیت آمران و عاملان حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ (ع) گفت: قوه قضائیه با همکاری نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و مسئولان سیاسی استان، کار بزرگی در به سرانجام رساندن این پرونده کرده است و باید از همه این تلاش‌ها قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی «در میانه یک نبرد تمدنی» قرار دارد، ادامه داد: دو تمدن امروز در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند؛ یکی با ویژگی فرعون‌ها و نمرودها و چنگیز های تاریخ که در رأس آن دولت آمریکا قرار گرفته و دیگری ادامه‌دهنده راه انبیا و عدالت الهی است.

آیت‌الله دژکام نقش دستگاه قضائی در این تقابل را بسیار اساسی دانست و افزود: در این جبهه، عقل و عدالت از مسیر قانون الهی جاری می‌شود. ما دوره‌ای نزدیک به ۲۰۰ سال از اجرای عدالت در امت اسلامی‌مان محروم بودیم؛ دوره‌ای که حتی اجازه نمی‌دادند یک آمریکایی در ایران محاکمه شود. فریاد امام راحل علیه همین تحقیر بود.

امام جمعه شیراز گفت: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که دادگاه‌های ایران احکام عادلانه صادر و اجرا می‌کنند و ضابطانی چون سپاه پاسداران در کنار نیروی انتظامی پشتوانه اجرای این احکام هستند. این پیشرفت نتیجه ایستادگی مردم، خون شهدا و مجاهدت‌های همه دلسوزان انقلاب است.

آیت الله دژکام با درود به شهیدان حادثه شاهچراغ (ع)، تصریح کرد: مردم ایران در سخت‌ترین شرایط پای کار ایستادند و امروز می‌توانیم قدرتمندانه از دشمنان اسلام و ایران حق‌مان را مطالبه و دریافت کنیم.

