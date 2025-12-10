دادستان اصفهان از تشکیل یگان ویژه جلب محکومان و متهمان متواری خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد موسویان صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه جلب استان اصفهان با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متهمان و محکومان متواری اظهار کرد: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید برای امنیت محسوب می‌شود و جلب متهمان و محکومان متواری باید به عنوان یک موضوع اولویت‌دار مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان کرد: مصوبات قرارگاه جلب استان باید تا مرحله اجرایی شدن پیگیری شود تا بتوان با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی موجود، مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار را کنترل و نظم و امنیت را در جامعه برقرار کرد.

دادستان اصفهان افزود: تمامی اقدامات قضائی پرونده در واحد اجرای احکام خلاصه می‌شود و تا زمانی که احکام صادره اجرا نشود، پرونده قضائی نیز به نتیجه نخواهد رسید. بر همین اساس لازم است معاونان دادستان مرکز استان، دادستان‌های شهرستان‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نهایت تعامل و اهتمام را در این زمینه داشته باشند تا متهمان و محکومان متواری شناسایی و دستگیر شوند.

موسویان خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات مؤثر انجام شده، همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و معاونان دادستان و دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان باید در زمینه پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای احکام جلب صادر شده از سوی ضابطین خاص و عام، دستور داد با اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در اصفهان، هر ماه طرح‌هایی ویژه با هدف جلب متهمان و محکومان فراری اجرا شود و نتیجه اقدامات انجام شده به دادستانی گزارش شود.