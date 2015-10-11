توضیحات رئیس دانشگاه علم و صنعت درباره اخراج اساتید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی برخورداری امروز در نشست خبری در خصوص برخی شایعات مربوط به دانشگاه علم و صنعت طی ماههای گذشته، گفت: اتهامات بزرگی طی یک سال گذشته به این دانشگاه زده شده که هیچ یک از آنها صحت ندارد.
وی با بیان اینکه برخیها اعلام کردهاند تعدادی از اساتید دانشگاه را اخراج کردهایم، گفت: اگر در جمهوری اسلامی یک رئیس دانشگاه اقدام به اخراج اساتید ارزشی کند، مطمئناً نهادهای مختلفی به وی ایراد میگیرند و موضوع بررسی میشود و با توجه به اینکه هیچ نهادی به دانشگاه علم و صنعت ایرادی نگرفته است، بنابراین این نوع شایعات بیپایه و اساس است.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در تشریح وضعیت اساتید قراردادی این دانشگاه، گفت: در حال حاضر ۱۱۴ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه به صورت پیمانی هستند که این افراد باید طی ۱۰ سال به صورت آزمایشی در قالب قرارداد رسمی و پیمانی فعالیت کنند که طبق بررسیهای هیات امنای دانشگاه، تعداد هشت نفر از این افراد به دلیل ضعیف بودن در فعالیتهای علمی و آموزشی، اخطار گرفتند.
برخورداری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این افراد طی سالهای گذشته در این دانشگاه فعالیت داشتهاند؛ بنابراین بعد از اخطار ارائه شده، قرارداد این افراد شش ماه تمدید شد و اگر این افراد بتوانند طی این شش ماه فعالیت علمی و آموزشی خود را ارتقا دهند، میتوانند به کار خود در دانشگاه ادامه دهند.
وی اضافه کرد: از اعضای هیات علمی پیمانی این دانشگاه، پرونده ۲۵ نفر دیگر نیز قرار است در جلسه آبان ماه هیات امنای دانشگاه بررسی شود و برای اینکه این افراد با مشکل مواجه نشوند، قرارداد آنها نیز شش ماهه تمدید شده است تا بعد از بررسی در هیات امنا، شرایط ادامه فعالیت آنها نیز بررسی شود.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه تعدادی از اعضای هیات علمیِ پیمانی این دانشگاه نیز در قالب سربازی فعالیت میکنند، گفت: این افراد باید طی چهار سال برای دانشگاه فعالیت کنند که سربازی پنج نفر از این افراد در حال اتمام است؛ بنابراین به این افراد نیز اعلام کردهایم تا درخواست ادامه فعالیت خود در دانشگاه را ارائه کنند.
برخورداری اضافه کرد: تعداد ۱۰ نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه نیز طبق استعلامهای صورت گرفته از سوی هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم در سامانه جذب این وزارتخانه ثبتنام نکرده بودند که با توجه به این مشکل، ادامه فعالیت آنها با برخی اشکالات روبرو بود، اما برای اینکه مشکل این افراد نیز برطرف شود، با آنها قرارداد شش ماهه منعقد کردهایم و این افراد در سامانه جذب نیز در سال جاری ثبتنام کردهاند.
وی خاطر نشان کرد: طی روزهای گذشته برخی شایعات مبنی بر گم شدن مدارک اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت مطرح شده بود که این شایعات نیز صحت ندارد و ما در پرونده برخی از اعضای هیات علمی جدید این دانشگاه با مشکل نقص مدارک مواجه بودیم و این نقصها شناسایی و به افراد اعلام شده است تا در اولین فرصت برطرف شود.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نحوه ارتقای علمی اعضای هیات علمی در دانشگاهها نیز گفت: ارتقای اساتید دانشگاه در هیات ممیزه مورد بررسی قرار میگیرد و به صورت اختصاصی در اختیار رئیس دانشگاه نیست.
برخورداری با بیان اینکه اعضای هیات ممیزه دانشگاه ۱۷ نفر هستند و تمامی این افراد به تصویب وزارت علوم میرسند، گفت: رئیس دانشگاه در این هیات تنها یک حق رأی دارد و مانند بقیه، پس از بررسی مدارک افراد، رای خود را اعلام میکند.
وی تاکید کرد: تمامی ارزیابیهای مربوط به پرونده ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در سایت این دانشگاه قرار دارد و بنابراین تمامی مراحل شفاف است.
رئیس دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: افرادی که در دانشگاه مسئولیت دارند نیز پرونده ارتقای آنها مانند دیگر اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار میگیرد و اگر شرایط لازم را داشته باشند، میتوانند ارتقای علمی کسب کنند.
برگزاری کلاسهای درس دکتر احمدینژاد در دانشگاه
برخورداری با اشاره به اینکه کلاسهای درس دکتر احمدینژاد رئیسجمهور سابق در این دانشگاه برگزار میشود، گفت: کلاسهای درس ایشان و تعدادی از وزرای سابق و مسئولین گذشته کشور در این دانشگاه برگزار میشود.
وی اضافه کرد: مشکلی در خصوص برگزاری کلاسهای این افراد نداریم و کلاسهای این افراد نیز به صورت منظم برگزار میشوند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: تمامی کلاسهای این دانشگاه از طریق سامانه اینترنتی دانشگاه و دفاتر برنامهریزی دانشکدهها چک میشود و میتوان گفت که کلاسهای درس مسئولان سابق کشوری که در این دانشگاه برگزار میشود، به طور منظم و طبق برنامه دنبال میشود.
دانشگاه علم و صنعت مشکلی برای برنامههای انتخاباتی ندارد
برخورداری با بیان اینکه در سال جاری فعالیتهای انتخاباتی در دانشگاهها افزایش مییابد، گفت: این دانشگاه هیچ مشکلی با برگزاری برنامههای مربوط به انتخابات ندارد.
وی تاکید کرد: سیاست ما در خصوص دانشجویان برای برگزاری برنامههای مربوط به انتخابات بر اساس موازنه مثبت است.
رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه دانشگاهها باید بتوانند برنامههای انتخاباتی را برگزار کنند، تاکید کرد: مشکلی در خصوص حضور سخنرانان در دانشگاه نداریم اما اگر طبق استعلامها، افرادی حق سخنرانی در دانشگاهها را نداشته باشند، اجازه ورود آنها به دانشگاه را نمیدهیم.
روسای دانشگاههای بزرگ کشور به روسیه سفر میکنند
برخورداری از سفر روسای دانشگاههای بزرگ کشور به روسیه و ایتالیا خبر داد و گفت: هفته آینده روسای دانشگاههای بزرگ کشور به دو کشور روسیه و ایتالیا برای توسعه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی سفر میکنند.
وی اضافه کرد: در این سفر روسای دانشگاههای علم و صنعت، امیرکبیر، تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، شیراز و اصفهان حضور دارند.
رئیس دانشگاه علم و صنعت به شرایط دانشگاهها در دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: تبادل علمیِ آموزشی دانشگاهها طی چند ماه گذشته با دیگر کشورها بسیار زیاد شده است و دانشگاه علم و صنعت نیز در این زمینه فعالیت میکند.
برخورداری با بیان اینکه در دوران پساتحریم باید ارتباط صنعت و دانشگاههای کشور مانند گذشته حفظ شود، گفت: قبل از ایجاد تحریمها، تحقیقات داخلی مورد توجه نبود، اما در زمان تحریمها، فناوری و پژوهش کشور رشد کرد و بسیاری از نیازهای داخل را برطرف کرد که امیدواریم پس از دوران پساتحریم نیز این شرایط همچنان حفظ شود. در واقع نباید به موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه بیتوجهی صورت گیرد.
وی در خصوص جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه علم و صنعت نیز گفت: در حال ایجاد بسترهای مناسب برای جذب دانشجویان خارجی در این دانشگاه هستیم که امیدواریم تعداد دانشجویان خارجی دانشگاه افزایش یابد.
رئیس دانشگاه علم و صنعت در خصوص ماهواره این دانشگاه نیز گفت: ما ماهواره تدبیر را به سازمان فضایی ارائه کردیم اما زمان پرتاب و برنامهریزیهای مربوط به پرتاب آن از سوی سازمان فضایی اعلام میشود.
ماهواره تدبیر ۲ ساخته می شود
برخورداری درباره ماهواره جدید این دانشگاه نیز گفت: در حال انجام فعالیتها بر روی ماهواره «تدبیر۲» هستیم که این ماهواره، سومین ماهواره دانشگاه به شمار میرود و ماموریت آن اکتشافی و عکسبرداری است.
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