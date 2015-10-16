پروژه فاز دوم برج میلاد در مرحله گودبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ترک آبادی اظهار داشت: پروژه فاز دوم برج میلاد از جمله پروژه هایی است که کار مطالعاتی آن از سنوات گذشته در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و سازمان سرمایه گذاری با همکاری سازمان های مربوطه پیگیری های لازم برای اجرای این پروژه را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه پروژه فاز دوم برج میلاد در حال حاضر در مرحله گودبرداری و استحکام بخشی است، گفت: پیشنهادها و طرح های بسیاری در مورد این پروژه مطرح شده است که هیچ کدام تا به امروز به تصویب مراجع ذیصلاح و کمیسیون ماده ۵ نرسیده است. به همین دلیل هیچ طرحی قطعی نشده و نمی توان در مورد آینده این پروژه اظهار نظر کرد.

مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با اشاره به دلایل اجرای عملیات پایدارسازی گود تصریح کرد: واقعیت این است که هر گونه گودی که در شهر برداشته می شود نیاز به مراقبت دارد و نباید به حال خود رها شود. بر همین اساس شهرداری تهران برای تامین پارکینگ مورد نیاز و جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی عملیات پایدارسازی جداره و دیوارهای گود را انجام داده و استحکام برج را بر اساس استانداردها ارتقا داده است.

ترک آبادی در پایان با بیان اینکه پروژه فاز دوم برج میلاد، پروژه ای ملی است و نیاز به برنامه های کارشناسی بسیار دارد، خاطرنشان کرد: برای اجرای پروژه لازم است تا در مرحله اول گزارش های توجیهی از منظر شهری و ابعاد مختلف پروژه تهیه شود و در مرحله بعد به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. ضمن اینکه تمامی این موارد نیاز به زمان دارد تا پروژه به درستی اجرا شود.