حسام عقبائی در گفتگو با مهر با بیان اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه اقتصاد ساختمان، موضوع عدم توازن بین عرضه و تقاضا است، گفت: برهم خوردن رابطه بین عرضه و تقاضا موجب احتکار مسکن میشود.
وی با اشاره به اینکه بحث احتکار و خانههای خالی توام با هم است و معمولا این دو موضوع درکنار هم دیده میشوند، افزود: احتکار در اقتصادی که در آن رقابت وجود ندارد و حوزه سرمایه گذاری انحصاری است، قاعدتا ایجاد میشود.
رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک ادامه داد: وقتی عرضه کاهش پیدا میکند و سرمایه گذاری انحصارطلبانه میشود، افرادی برای سود بیشتر دست به یکسری اقدامات میزنند.
عقبائی با اعلام اینکه انگیزه برای کسب سود بیشتر با احتکار خانه، در فضایی که با کاهش صدور پروانه های ساختمانی مواجهایم، یک تهدید تلقی میشود، گفت: باید تولید ساختمان را با مدیریت درست زمین که ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را تشکیل میدهد، افزایش دهیم.
وی افزود: همچنین برای برقراری توازن باید قیمتها و نحوه محاسبه هزینههای جاری مانند هزینه صدور پروانه ساختمانی در کشور متناسب با تقاضای بازار مدیریت شود تا با این راهکار، شبکه عرضه و تقاضا دچار توازن بیشتری شده و فرصت احتکار مسکن از محدود خواهان و انحصار طلبان صنعت ساختمان گرفته شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، ادامه داد: ایجاد یک فضای رقابتی و سرمایه گذاری آزاد، انگیزهای برای احتکار پیش نمیآورد و همه دنبال بازاریابی و فروش املاک خود هستند بنابراین تنها راه حل برای جلوگیری از افزایش خانههای خالی ایجاد فضای مناسب تولید و سرمایه گذاری است.
عقبائی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید قدرت خرید مردم را افزایش داد تا آنهایی که قصد احتکار دارند در بازار غیرمنحصرانه امکان چنین کاری نداشته باشند، گفت: ایجاد فرصت رقابتی موجب میشود که احتکار کننده ضرر کند، بنابراین مجبور به عرضه واحدهای خود در بازار خواهد شد.
