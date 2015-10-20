عربستان استراتژی حذف دیگران از منطقه را در پیش گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قشقاوی معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه در مراسم تشییع پیکر مرحوم احمد فهیما معاون اداره تشریفات نمایندگی های خارجی وزارت خارجه با بیان اینکه احمد فهیما انسانی فهیم و قابل اتکا بود، اظهار کرد: قبل از ماموریت به آلبانی در اداره مجلس معاون بود و من مستقیماً با وی کار می کردم. احمد فهیما انسانی دلسوز بود و در ماموریت های خود نیز این نقش را ایفا می کرد.

وی افزود: از دست دادن چنین شخصیت فهیمی برای دستگاه دیپلماسی ضایعه ای سنگین است و ما از خداوند طلب داریم هرچه زودتر وضعیت همکارمان آقای غضنفر رکن آبادی نیز مشخص شود تا خانواده وی از حالت صبر و انتظار بیرون بیایند.

قشقاوی خاطرنشان کرد: فاجعه منا در بهترین زمان و مکان ایمن اتفاق افتاد. بسیاری از حوادث تاریخی از جمله حادثه عاشورا ارتباط مستقیمی با ایمنی سرزمین وحی دارد. فاجعه منا هم در سرزمینی اتفاق افتاد که مکانی ایمن و مقدس بود.

معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت امور خارجه تاکید کرد: طرف سعودی به جای اینکه برخورد سازنده داشته باشد، برخوردی مخرب و غیر سازنده را در پیش گرفته است و استراتژی حذف دیگران از منطقه را با چاشنی تندخویی و درشت گویی دنبال می کند.

قشقاوی تصریح کرد: سعودی ها در مذاکرات به ما گفتند ما برای حادثه سقوط جرثقیل ظرف یک هفته کمیته حقیقت یاب تشکیل دادیم و فعالیت شرکت مربوط را متوقف و اعلام غرامت کردیم.

وی افزود: اما امروز ۲۵ روز از فاجعه منا گذشته است ولی کمیته حقیقت یاب تشکیل نشده است و سوال ما این است که چرا نتیجه بررسی های خود را اعلام نمی کنند. پیگیری های ما سیاسی نیست و به مسائل دوجانبه ایران و عربستان ارتباطی ندارد، بلکه این خواسته مردم ماست.

معاون پارلمانی وزارت خارجه با بیان اینکه ما فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری را با تمام وجود عملیاتی می کنیم، اظهارکرد: با همکاری سازمان حج و زیارت این قول را به همه خانواده های جان باختگان می دهیم که این مسئله را تا آخر پیگیری کنیم.

وی گفت: امروز جلسه ای را در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین سازمان حج تشکیل دادیم و مقدمات اجرایی کردن اوامر رهبر معظم انقلاب را بررسی کردیم. انتظار ما این است که مسیر طرف مقابل نیز، مسیر سازنده ای باشد و راه تعامل را پیش گیرد.