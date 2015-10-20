حضور بیش از ۱۵ حوزه فناوری در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در اولین نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری «اینوتکس ۲۰۱۶» با تاکید بر حمایت همه‌جانبه معاونت علمی و فناوری از این نمایشگاه، خواستار مشارکت بیش‌از پیش دستگاه‌های ذیربط به ویژه خانواده فناوری کشور برای تحقق هرچه بهتر اهداف این نمایشگاه شد.

حمیدرضا امیری‌نیا، رئیس اینوتکس ۲۰۱۶، در این نشست ضمن تشریح اهداف و رویکردهای این نمایشگاه، عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، برای دوره آینده اینوتکس، ‌بخش‌های تخصصی فناوری پیش‌بینی شده که اینوتکس رسانه از جمله این بخش‌ها خواهد بود.

توجه به همکاری‌با کشورهای اسلامی، برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست‌های تخصصی در حاشیه نمایشگاه، لزوم شناسایی نیازهای فناوری کشور و تامین آن‌ها از طریق نمایشگاه، جلوگیری از موازی‌کاری، جلب همکاری سفارت‌خانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت شناسایی و جذب شرکت‌های توانمند و اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند به ذی‌نفعان داخلی، از جمله نکات مورد اشاره اعضای شورای سیاست‌گذاری اینوتکس در این نشست بود.

در این نمايشگاه آخرين فناوری ها در حوزه های نانو فناوری، زيست فناوری ، ICT ،الكترونيک و ارتباطات، مكانيک و مكاترونيک، اپتيک، هوا فضا، انرژی های نو و تجديد پذير ، نفت، گاز و پتروشيمی، فن آوری پزشكی و مهندسی پزشكی، اتوماسيون صنعتی و سيستم های هوشمند، جو زمين، تجهيزات پزشكی و آزمايشگاهی، صنايع و تاسيسات زيربنايی و مواد جديد، عرضه میشود.

رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی و مسئولان نمایشگاه، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان صدا و سیما،‌وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،‌ستاد توسعه فناوری نانو و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری نیز در این نشست حضور داشتند.