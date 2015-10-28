به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مستند به دیدگاههای رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای بر رویکرد معنوی به سیاست به عنوان زیربنای عمل سیاسی در مکتب امام خمینی(ره) تأکید شده و بایستههای اخلاق سیاسی معرفی شده است.
نویسنده کتاب در تشریح این بایستهها از مسئولیتپذیری سیاسی، تلاش برای برخورداری از تحلیل سیاسی، اهتمام به وحدت، همراهی آرمانگرایی و واقعبینی، نقد ناصحانه و نقدپذیری صادقانه و پاسخگویی مسئولانه، لوازم اخلاقی حضور در عرصه انتخابات در اثر خود یاد کرده است.
این اثر همچنین در فصلی ویژه آفتهایی که فعالیتهای سیاسی دانشجویان را تهدید میکند را مورد توجه قرار داده است و همچنین در فصلی سیره امیرالمؤمنین(علیهالسلام) در عرصه سیاسی را تبیین میکند.
موضوع مهم این مجموعه، عبور از کلیات و ابهامزدایی از موضوع اخلاق سیاسی و مشخص کردن شاخصهای عینی برای آن است. این مجموعه ضمن معرفی نگاه صحیح به سیاستورزی، اقدامات لازم برای این مساله را نیز یادآوری میکند.
کتاب «بایستههای اخلاق سیاسی» در ۱۰ فصل شامل «معنویت مبنای سیاست»، «مسئولیت سیاسی»، «بصیرت و تحلیل سیاسی»، «وحدت»، «آرمان و واقعیت»، «ادب نقد»، «نقدپذیری و پاسخگویی»، «انتخابات»، «آفات حرکت دانشجویی» و «اسوه سیاست ورزی» تالیف شده و دفتر نشر معارف آن را در ۲۵۴ صفحه، تیراژ ۳۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۰۰۰ تومان عرضه کرده است.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«نحوه ارتباط اخلاق و سیاست از مهمترین شاخصهای مکتب سیاسی امام خمینی(ره) محسوب میگردد که فصل تمایز و وجه امتیاز سیاستورزی در نظام جمهوری اسلامی نیز به شمار میرود. سیاست در افق نگاه امام خمینی(ره) از شرافت و قداست برخوردار است، چرا که در مبنا و غایت به ارزشهای انسانی و اخلاقی متعهد است. بر این اساس، هر رفتار سیاسی که یادآور فاصله بین اخلاق و سیاست با مبانی انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی ناسازگار است.
حضور در عرصه سیاست، پشتوانهای از خودسازی اخلاقی میطلبد و البته تأکید بر رعایت موازین اخلاقی، به معنای دعوت به کنارهگیری از عرصه سیاست نیست، بلکه با رویکردی ایجابی، لوازم اخلاقی سیاستورزی را یادآوری میکند.
از تبعات نامیمون رواج بداخلاقیهای سیاسی، بدبینی به سیاست و سیاستگریزی است که در نتیجه موجب میشود عرصه سیاست برای اهل فضیلت و دانایی، ناامن و غیرقابل تحمل گردد. ضمن اینکه بداخلاقیهای سیاسی در یک نقطه متوقف و محصور نمیماند و در تار و پود جامعه به پیش میرود و فضای جامعه را مسموم میکند. رواج بداخلاقیهای سیاسی در جامعه ما این خطر را به دنبال دارد که این مؤلفه مهم مکتب سیاسی امام خمینی(ره) نادیده گرفته شود و نظام سیاسی ما برگ برنده و وجه امتیاز خود را از دست بدهد. بر این اساس باید به بداخلاقیهای سیاسی مانند یک منکر بزرگ نگریست.»
نظر شما