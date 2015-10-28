به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مستند به دیدگاه‌­های رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌‌الله خامنه‌­ای بر رویکرد معنوی به سیاست به عنوان زیربنای عمل سیاسی در مکتب امام خمینی(ره) تأکید شده و بایسته‌­های اخلاق سیاسی معرفی شده است.

نویسنده کتاب در تشریح این بایسته‌ها از مسئولیت‌پذیری سیاسی، تلاش برای برخورداری از تحلیل سیاسی، اهتمام به وحدت، همراهی آرمان­گرایی و واقع­‌بینی، نقد ناصحانه و نقدپذیری صادقانه و پاسخگویی مسئولانه، لوازم اخلاقی حضور در عرصه انتخابات در اثر خود یاد کرده است.

این اثر همچنین در فصلی ویژه آفت­‌هایی که فعالیت‌­های سیاسی دانشجویان را تهدید می­‌کند را مورد توجه قرار داده است و همچنین در فصلی سیره امیرالمؤمنین(علیه­‌السلام) در عرصه سیاسی را تبیین می‌­کند.

موضوع مهم این مجموعه، عبور از کلیات و ابهام­زدایی از موضوع اخلاق سیاسی و مشخص کردن شاخص­ه‌ای عینی برای آن است. این مجموعه ضمن معرفی نگاه صحیح به سیاست‌ورزی، اقدامات لازم برای این مساله را نیز یادآوری می‌کند.

کتاب «بایسته‌های اخلاق سیاسی» در ۱۰ فصل شامل «معنویت مبنای سیاست»، «مسئولیت سیاسی»، «بصیرت و تحلیل سیاسی»، «وحدت»، «آرمان و واقعیت»، «ادب نقد»، «نقدپذیری و پاسخگویی»، «انتخابات»، «آفات حرکت دانشجویی» و «اسوه سیاست ورزی» تالیف شده و دفتر نشر معارف آن را در ۲۵۴ صفحه، تیراژ ۳۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۰۰۰ تومان عرضه کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«نحوه ارتباط اخلاق و سیاست از مهم­ترین شاخص­‌های مکتب سیاسی امام خمینی(ره) محسوب می‌گردد که فصل تمایز و وجه امتیاز سیاست­‌ورزی در نظام جمهوری اسلامی نیز به شمار می‌­رود. سیاست در افق نگاه امام خمینی(ره) از شرافت و قداست برخوردار است، چرا که در مبنا و غایت به ارزش‌­های انسانی و اخلاقی متعهد است. بر این اساس، هر رفتار سیاسی که یادآور فاصله بین اخلاق و سیاست با مبانی انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی ناسازگار است.

حضور در عرصه سیاست، پشتوانه­‌ای از خودسازی اخلاقی می­‌طلبد و البته تأکید بر رعایت موازین اخلاقی، به معنای دعوت به کناره‌­گیری از عرصه سیاست نیست، بلکه با رویکردی ایجابی، لوازم اخلاقی سیاست­‌ورزی را یادآوری می­کند.

از تبعات نامیمون رواج بداخلاقی‌­های سیاسی، بدبینی به سیاست و سیاست­گریزی است که در نتیجه موجب می­شود عرصه سیاست برای اهل فضیلت و دانایی، ناامن و غیرقابل تحمل گردد. ضمن اینکه بداخلاقی­‌های سیاسی در یک نقطه متوقف و محصور نمی­ماند و در تار و پود جامعه به پیش می­‌رود و فضای جامعه را مسموم می­‌کند. رواج­ بداخلاقی­‌های سیاسی در جامعه ما این خطر را به دنبال دارد که این مؤلفه­ مهم مکتب سیاسی امام خمینی(ره) نادیده گرفته شود و نظام سیاسی ما برگ برنده و وجه امتیاز خود را از دست بدهد. بر این اساس باید به بداخلاقی‌­های سیاسی مانند یک منکر بزرگ نگریست.»