سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات حریقی که در یک ساختمان مسکونی چهارطبقه به وقوع پیوسته بود، گفت: این حادثه شب گذشته از طریق تماس‌های مردمی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای تنفسی و تجهیزات ویژه امدادرسانی به محل حادثه واقع در میان هرندی اعزام شدند.

وی گفت: در طبقه همکف این ساختمان چهار طبقه مقداری ضایعات اشتعال‌زا نگهداری می‌شد که به دلیل نامعلومی دچار آتش شده بود. این بخش از ساختمان آتش گرفته و دود ناشی از آن طبقات مسکونی فوقانی ساختمان چهار طبقه را نیز آلوده کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: آتش‌نشانان ضمن تلاش برای مهار و خاموش کردن شعله‌های آتش، ۱۵ نفر از ساکنان این ساختمان مسکونی را که در میان شعله‌های آتش و دود ناشی از آن در طبقات گرفتار شده بودند به قسمت پشت بام هدایت کرده و نجات دادند. همچنین در این حادثه آتش سوزی ۲ زن میانسال که دچار دودگرفتگی شده بودند توسط عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه برای پیگیری درمان به بیمارستان منتقل شدند.

ملکی در پایان با اشاره به اینکه آتش‌نشانان پس از دو ساعت تلاش موفق شدند شعله‌های آتش را مهار کرده و دود ناشی از شعله‌ها را نیز تخلیه کنند، گفت: علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان علت‌یاب سازمان آتش‌نشانی در دست بررسی است.