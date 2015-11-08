مینا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره با هدف افزایش تعداد مربیان رشته ژیمناستیک ویژه کودکان زیر ۶ سال، زیر نظر مدرس فدراسیون برگزار می شود.

وی اظهار داشت: مربیان ژیمناستیک برای آموزش در مهد کودک ها موظف به حضور در این دوره هستند و با مدرک مربیگری درجه سه ژیمناستیک نمی توانند درکلاس‌های ژیمناستیک مهد کودک ها حضوریافته و به کودکان آموزش دهند.

یزدانی افزود: در دوره نخست این کلاس‌ها ۴۰مربی مهد کودک، مجوز آموزش ژیمناستیک در مهدهای کودک را از فدراسیون دریافت کردند.

نایب‌رییس هیئت ژیمناستیک خراسان شمالی همچنین از برگزاری کلاس داوری و مربیگری هنری ژیمناستیک ویژه بانوان و آقایان زیر نظر مدرس فدراسیون خبر داد.

یزدانی گفت: این کلاس‌ها آذرماه امسال به ‌منظور افزایش تعداد داوران و مربیان هنری این رشته ورزشی به مدت چهار روز به میزبانی بجنورد برگزارمی شود.

وی تصریح کرد: کلاس داوری و مربیگری ژیمناستیک هنری معمولا هر دو سال یکبار برگزارمی‌شود؛ اما با وجود برگزاری این دوره در سال گذشته، امسال نیز این کلاسها به دلیل استقبال علاقمندان از سوی این هیئت برگزار می‌شود.