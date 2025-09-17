دوره مربیگری درجه ۳ والیبال در بجنورد آغاز شد

داود یزدانی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره آموزشی داوران والیبال خبر داد و اظهار کرد: این دوره آموزشی در خانه والیبال مجموعه ورزشی علیدخت بجنورد در حال برگزاری است و مدرس بخش آقایان، دکتر باقر سلیماننژاد و مدرس بخش بانوان، طاهره اکرمی هستند.
وی افزود: بیشتر شرکتکنندگان از بجنورد و استان خراسان شمالی حضور دارند، اما در بخش آقایان تعدادی از استانهای آذربایجان غربی و شرقی، سمنان و مازندران نیز در دوره شرکت کردهاند.
به گفته دبیر هیأت والیبال خراسان شمالی، کلاسهای تئوری این دوره در خانه جوانان بجنورد برگزار میشود؛ بهگونهای که صبحها ویژه آقایان و بعدازظهرها ویژه بانوان است. همچنین کلاسهای عملی بانوان صبح و بعدازظهر در سالن علیدخت برگزار خواهد شد.
یزدانی تصریح کرد: این دوره با هدف ارتقای سطح دانش مربیان والیبال و توسعه ورزش پایه در استان برگزار شده و مورد استقبال علاقهمندان قرار گرفته است.
نظر شما