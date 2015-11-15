به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سیدعلایی ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اظهار داشت: استان قم به عنوان یک کریدور اصلی در کشور به شمار می‌رود و این امر به خاطر موقعیت خاص و ویژه این استان است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی‌های وزارت راه و شهرسازی برای راه‌های استان قم جدی است، ابراز داشت: استان قم در حقیقت محور تردد ۱۷ استان است که به همین دلیل راه‌های این استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه در استان قم نزدیک به هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه وجود دارد، افزود: انتظاری که از مسئولان داریم این است که نسبت به توسعه و نگهداری این راه‌ها برنامه ریزی داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی پیگیر اتمام مسکن مهر است

سیدعلایی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان قم در زمینه مسکن نیز فعالیت‌های گسترده‌ای داشته که امیدواریم این پروژه‌های مسکن مهر در قم تا پایان خرداد ۹۵ به تمام رسد که وزیر راه و شهرسازی نیز این موضوع را دنبال می‌کند.

وی همچنین یکی از مهم‌ترین پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی در استان قم را توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) دانست که در حال حاضر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: امسال شاهد سرمای زودرس در کشور هستیم که نیروهای راهداری در راه‌های کشور زود‌تر از سال‌های گذشته فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

سیدعلایی با بیان اینکه در زمستان امسال ۱۵ هزار راهدار در راه‌های مختلف کشور ارائه خدمات خواهند داد، افزود: ارزش آزادراه‌های کشور چیزی در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این امر نشان از اهمیت موضوع نگهداری و رسیدگی به آن‌ها است.