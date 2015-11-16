۶۰ هیئت خارجی در ۸ ماه گذشته به ایران سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه محمد خزاعی در همایش دو روزه فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران با اشاره به افزایش حضور سرمایه گذاران و هیئت های خارجی به کشور اظهار داشت: بیش از ۶۰ هیأت خارجی طی هشت ماه اخیر به ایران سفر کرده اند.

وی با اشاره به استقبال دولت برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزود: این هیئت های خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی، کشورهای همسایه، آفریقا و کشورهای قاره آمریکا بودند.

خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه کشور به فروش نفت، گفت: سهم فروش نفت در بودجه کشور به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با برنامه ریزی انجام شده، درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور افزایش پیدا کرده است، به طوری که درآمد مالیاتی ۴۰ درصد و درآمد گمرکی ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ایران از معدود کشورهایی است که در منطقه در نهایت امینت و آرامش است و این امر زمینه حضور و استقبال سرمایه گذاران را فراهم می سازد.