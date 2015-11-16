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۲۵ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۲۴

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

۶۰ هیئت خارجی در ۸ ماه گذشته به ایران سفر کردند

۶۰ هیئت خارجی در ۸ ماه گذشته به ایران سفر کردند

تهران-معاون وزیر اقتصاد و دارایی از حضور بیش از ۶۰ هیئت خارجی طی هشت ماه اخیر به ایران سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه محمد خزاعی در همایش دو روزه فرصت های توسعه اقتصادی و جذب سرمایه استان تهران با اشاره به افزایش حضور سرمایه گذاران و هیئت های خارجی به کشور اظهار داشت: بیش از ۶۰ هیأت خارجی طی هشت ماه اخیر به ایران سفر کرده اند.

وی با اشاره به استقبال دولت برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزود: این هیئت های خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، آسیایی، کشورهای همسایه، آفریقا و کشورهای قاره آمریکا بودند.

خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه کشور به فروش نفت، گفت: سهم فروش نفت در بودجه کشور به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر با برنامه ریزی انجام شده، درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور افزایش پیدا کرده است، به طوری که درآمد مالیاتی ۴۰ درصد و درآمد گمرکی ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ایران از معدود کشورهایی است که در منطقه در نهایت  امینت و آرامش است و این امر زمینه حضور و استقبال سرمایه گذاران را فراهم می سازد.

 

 

 

کد مطلب 2968603

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