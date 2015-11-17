زلزله شب گذشته منطقه مرزی راز به منازل مسکونی خسارت زد

حسین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی وقوع زلزله ۴.۵ ریشتری شب گذشته که در شهر راز و نقطه مرزی با ترکمنستان رخ داد، علاوه بر ایجاد خسارت به منازل مسکونی و اماکن دامی، موجب تشدید خسارات زلزله ۵.۳ ریشتری که پیش از این، در این منطقه رخ داده بود شد.

وی اظهار کرد: به محض وقوع این زلزله تیم ها و نیروهای امدادی در منطقه مستقر و اعضای شورای هماهنگی بحران شهرستان نیز با تشکیل جلسه فوری، به بررسی خسارات احتمالی در منطقه مشغول شده اند.

عظیمی افزود: به لطف خدا تا کنون هیچ گزارشی در مورد خسارات انسانی دریافت نشده است.

وی گفت: نیروهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان نیز با حضور در منطقه و بررسی های میدانی، به دنبال برآورد میزان خسارات احتمالی هستند که با دریافت این گزارش، میزان قطعی خسارات وارد شده به منطقه اعلام خواهد شد.

به گفته عظیمی، زلزله ۵.۳ ریشتری و هشت پس لرزه آن، ۲۱ مهرماه امسال در منطقه بخاردن ترکمنستان و منطقه مرزی شهرستان راز و جرگلان باعث خسارت به ۴۳۰ واحد مسکونی در این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان مرزی راز و جرگلان با قریب به ۶۰ هزار نفر جمعیت در ۱۲۰ کیلومتری شمال بجنورد مرکز استان خراسان شمالی واقع شده است.

خراسان شمالی به دلیل واقع شدن بر روی گسل زلزله، در ردیف استانهای پرخطر کشور است.