کاروان خادمان حسینی شهرداری مشهد عازم کربلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر پنجشنبه با حضور اعضای کاروان خادمان حسینی و خانواده آنها به منظور بدرقه این کاروان در محل میدان شهدای مشهد برگزار شد این کاروان مورد مشایعت مردم و همچنین مسئولان قرار گرفت.

ارایه خدمات حمل و نقل توسط شهرداری مشهد

شهردار مشهد در مراسم بدرقه کاروان خادمان حرم حسینی با بیان اینکه ایاب و ذهاب در کشور عراق با مشکل مواجه است بیان کرد: در همین راستا تعداد ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه ۳۵۰ اتوبوسران از طرف این نهاد با حضور در کشور عراق به زائران حسینی در مراسم اربعین ارایه خدمت می کنند.

سید صولت مرتضوی بیان کرد: همچنین به منظور ارایه سایر خدمات بخشی از نظافت در مناطق مورد نظر توسط پاکبانان داوطلب شهرداری مشهد در حوزه خدماتی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: به قدر و توان و سهم خود برنامه‌ریزی کردیم تا با عاشقان خدمت‌گذاری به زوار حسینی در نجف و کربلا به ارائه خدمت بپردازیم و در این دریای بزرگ، قطره‌ای کوچک باشیم.

وی بیان کرد: ناوگان اعزامی از طرف شهرداری مشهد به زائران حسینی خدمات رایگان ارایه می کند و برای تشکیل حلقه های معرفت در اتوبوس های به خدمت گرفته شده یک روحانی حضور خواهد داشت.

در این مراسم همچنین آیت‌الله حاج شیخ حسن عالمی عضو مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه زیارت بر دو نوع عام و خاص است اظهار کرد: زیارتی که در هر ساعت و روزی نصیب فرد شود عام است و زیارتی که در زمان ویژه‌ای تعیین‌شده باشد، مانند زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین و عرفه یا شب قدر زیارت خاص نامیده می‌شود و دارای اهمیت بسیاری است.

وی با اشاره به اینکه بنا بر روایات زیارت اباعبدالله الحسین(ع) از به جای آوردن حج نیز پرفضیلت‌تر و باارزش‌تر است اظهار کرد: خادمان حسینی که به مناسبت اربعین عازم کربلا و نجف هستند، توفیق یافته‌اند به زیارت معنوی امامان معصوم نایل شوند و خداوند مقام و منزلتی را برای زائر و خادم حسین(ع) قرار داده که سبب مباهات است.

