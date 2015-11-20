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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۸

امام جمعه موقت میبد درگذشت/آغازمراسم تشییع به سمت حوزه علمیه میبد

امام جمعه موقت میبد درگذشت/آغازمراسم تشییع به سمت حوزه علمیه میبد

یزدـ حجت الاسلام حسن هدایی مهرجردی، امام جمعه موقت میبد، شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت و مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی هم‌اکنون به سمت حوزه علمیه میبد آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم حجت الاسلام حسن هدایی، پس از تحمل یک دوره بیماری شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

وی از جمله روحانیونی بود که نسبت به تاسیس حوزه علمیه میبد همت گماشت و خود نیز از مدرسان برجسته کتاب لمعه در حوزه علمیه حجت ابن الحسن (عج) میبد بود.

مردم میبد حضور پرشکوهی در مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی دارند و پیکر وی هم اکنون به سمت حوزه علمیه میبد تشییع می‌شود و از آنجا به سمت امامزاده خدیجه خاتون میبد انتقال می‌یابد و به خاک سپرده می شود.

از سوی امام جمعه و مسئولان شهرستان میبد و بیت حجت الاسلام هدایی، مراسم‌های ختم و یادبودی برای این روحانی برجسته شهرستان میبد برگزار می‌شود.

کد مطلب 2972848

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