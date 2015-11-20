امام جمعه موقت میبد درگذشت/آغازمراسم تشییع به سمت حوزه علمیه میبد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم حجت الاسلام حسن هدایی، پس از تحمل یک دوره بیماری شب گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

وی از جمله روحانیونی بود که نسبت به تاسیس حوزه علمیه میبد همت گماشت و خود نیز از مدرسان برجسته کتاب لمعه در حوزه علمیه حجت ابن الحسن (عج) میبد بود.

مردم میبد حضور پرشکوهی در مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی دارند و پیکر وی هم اکنون به سمت حوزه علمیه میبد تشییع می‌شود و از آنجا به سمت امامزاده خدیجه خاتون میبد انتقال می‌یابد و به خاک سپرده می شود.

از سوی امام جمعه و مسئولان شهرستان میبد و بیت حجت الاسلام هدایی، مراسم‌های ختم و یادبودی برای این روحانی برجسته شهرستان میبد برگزار می‌شود.