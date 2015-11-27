دشمن نگران گسترش تفکر بسیجی در جهان است/حمایت آشکار ترکیه از داعش

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد حاجی زاده در خطبه های نماز جمعه اهر ضمن توصیه به رعایت تقوای الهی، بیان داشت: هر فردی که در اعمال خود اخلاص نداشته باشد، هم عمل و هم کارنامه وی در پیشگاه پروردگار متعال درخشان نخواهد بود.

وی به همایش عظیم پیاده روی کربلا به مناسبت اربعین حسینی نیز اشاره کرد و گفت: اربعین یک واژه مذهبی و دینی است که با توجه به اینکه کشور عراق درگیر مبارزه با تروریست های افراطی داعش بوده ولی با این وجود حتی برای یک نفر هم از میلیون ها زائر حسینی مشکل خاصی پیش نمی آید.

امام جمعه شهرستان اهر ادامه داد: حدیث اربعین که از فرهنگ خاصی در بین علما و اندیشمندان به ویژه شیعیان برخوردار بوده و بسیاری از مراجع شیعه حفظ ۴۰ حدیث در این ایام را واجب دانسته اند.

وی با بیان اینکه یک بار غیبت پشت سر مسلمان، چهل روز نماز و روزه های فرد را بطور کامل باطل می کند، افزود: باید در این روزها اعمال مخصوص اربعین را انجام دهیم.

آیت الله حاجی زاده سپس ابراز داشت: سعودی ها امسال با عدم مدیریت نادرست هزاران حجاج را به کام مرگ کشاندند ولی مقامات عراقی با مدنظر قراردادن حکومت اسلامی به آسانی ۲۰ میلیون زائر حسینی را بدون اینکه حادثه ای رخ دهد، مدیریت کردند.

وی بسیج را نماد وحدت و همبستگی بین اقشار مختلف ملت ایران دانست، بیان کرد: دشمنان این مرز و بوم هیچگاه از قدرت نظامی ایران هراسی ندارند و تنها نگرانی آنها از گسترش تفکر بسیجی و صادر شدن آن به سراسر دنیا است.

امام جمعه شهرستان اهر در پایان با تاکید بر اینکه ترکیه با تحرکات زیاد در مرزهای سوریه تنش را بین کشورهای علیه تروریسم بیشتر می کند، خاطرنشان کرد: سران ترکیه ای بارها با حمایت های بی حد و مرز از گروهک تروریستی داعش، حادثه پاریس را در کشور خود تجربه خواهند کرد.