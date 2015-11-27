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۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

حدادعادل درمراسم خاکسپاری رکن‌آبادی:

شهادت در منا پاداش جهاد رکن آبادی بود/پاسخ آل سعود داده خواهد شد

شهادت در منا پاداش جهاد رکن آبادی بود/پاسخ آل سعود داده خواهد شد

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، گفت: رکن آبادی حقیقتا جان بر کف بود و شهادت در منا پاداش یک عمر جهاد او است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم تدفین مرحوم غضنفر رکن آبادی از دیپلمات های ارشد وزارت امورخارجه که عصر امروز در امامزاده ۵ تن لویزان برگزار شد طی سخنانی با صلوات و درود به روح آن مرحوم گفت: رکن آبادی همان دیپلماتی بود که انقلاب اسلامی می خواست و کاملا در تراز و شأن جمهوری اسلامی بود.

مشاور عالی رهبر انقلاب افزود: رکن آبادی در عمل و در فعالیتش آن گونه بود که رهبری می فرمودند و وی در سنگر وزارت خارجه جهاد می کرد.

حدادعادل با اشاره به سالها حضور رکن آبادی در سوریه و لبنان گفت: او حقیقتا جان بر کف بود و شهادت در منا پاداش یک عمر جهاد او است؛ چرا که خدا گلچین می کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: آخرین بار او را در مراسم بزرگداشت سردار شهید حسن شاطری زیارت کردم که او هم از مجاهدین در لبنان بود و انشاالله خدا هر دوی آنها را رحمت کند.

وی در پایان سخنان خود ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید گفت: انشاالله این خون های مظلوم پاسخ درخوری به آل سعود در سوریه، یمن و بحرین خواهد داد.

کد مطلب 2979882

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