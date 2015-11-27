شهادت در منا پاداش جهاد رکن آبادی بود/پاسخ آل سعود داده خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل در مراسم تدفین مرحوم غضنفر رکن آبادی از دیپلمات های ارشد وزارت امورخارجه که عصر امروز در امامزاده ۵ تن لویزان برگزار شد طی سخنانی با صلوات و درود به روح آن مرحوم گفت: رکن آبادی همان دیپلماتی بود که انقلاب اسلامی می خواست و کاملا در تراز و شأن جمهوری اسلامی بود.

مشاور عالی رهبر انقلاب افزود: رکن آبادی در عمل و در فعالیتش آن گونه بود که رهبری می فرمودند و وی در سنگر وزارت خارجه جهاد می کرد.

حدادعادل با اشاره به سالها حضور رکن آبادی در سوریه و لبنان گفت: او حقیقتا جان بر کف بود و شهادت در منا پاداش یک عمر جهاد او است؛ چرا که خدا گلچین می کند.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس اظهار داشت: آخرین بار او را در مراسم بزرگداشت سردار شهید حسن شاطری زیارت کردم که او هم از مجاهدین در لبنان بود و انشاالله خدا هر دوی آنها را رحمت کند.

وی در پایان سخنان خود ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید گفت: انشاالله این خون های مظلوم پاسخ درخوری به آل سعود در سوریه، یمن و بحرین خواهد داد.