نمایشگاه کتاب موضوعی شیخ مفید برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، نمایشگاه کتاب موضوعی منابع مرتبط با شخصیت شیخ مفید، همزمان با روز بزرگداشت روز شیخ مفید، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار می شود.

در میان دانشمندان اسلامی، بزرگانی یافت می شوند که در درک احکام الهی در جوامع تاثیر بسیار داشته، آثاری جاویدان ازخود به جای گذاشته اند؛ شیخ مفید، در شمارچنین دانشمندانی جای دارد. نامش محمد بن محمد بن نعمان بن عبدالسلام و کنیه اش ابو عبدالله است و در یازدهم ذیقعده (سالروز میلاد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضاعلیه السلام) درسال ۳۳۶ ه .ق. دیده به جهان گشود. ۹ آذر روز بزرگداشت «شیخ مفید» است.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برای بزرگداشت این روز، نمایشگاهی از منابع مرتبط موجود را روز دوشنبه ۹ آذر، در این کتابخانه واقع در خیابان دکتر شریعتی از ساعت ۹ تا ۱۸، برپا می کند.