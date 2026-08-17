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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۳

رامین رضاییان: جام جهانی را مدیون مردم اهواز هستم

رامین رضاییان: جام جهانی را مدیون مردم اهواز هستم

اهواز - بازیکن تیم ملی فوتبال با تأکید بر دین خود به هواداران خوزستانی گفت: جام جهانی را مدیون مردم اهواز هستم و در زمین این محبت را جبران می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان دوشنبه شب ۲۶ مرداد ماه پس از ورود به اهواز به‌منظور عقد قرارداد با باشگاه فولاد اظهار کرد: هواداران خوزستانی خونگرم هستند؛ پیش از این نیز گفته‌ام که موفقیت خود در جام جهانی را مدیون خانواده بزرگ اهواز می‌دانم.

وی با بیان اینکه برای شاد کردن دل مردم اهواز به این شهر آمده ام، افزود: من اهل حرف زدن نیستم؛ آدم عمل هستم. ان‌شاءالله بتوانیم در زمین بازی محبت هواداران را جبران کنیم.

این بازیکن تیم ملی فوتبال تصریح کرد: هواداران فولاد به خونگرمی و مهربانی شهرت دارند؛ من حضور در جام جهانی را مدیون خانواده فولاد و مردم اهواز هستم. امیدوارم با عملکرد خود در ادامه فصل موجب خوشحالی هواداران شوم.

رضاییان عنوان کرد: دم هواداران فولاد گرم که امشب مرا حمایت کردند. من قدردان محبت آنان هستم؛ تلاش می‌کنم این الطاف را در ترکیب تیم فولاد در زمین مسابقه جبران نمایم.

کد مطلب 6919761

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    نظرات

    • احمد خدری - بندر دیلم HK ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
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      اصلا توی گهواره فولادی بودی ، پرسپولیس و استقلال سوءتفاهم بود

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