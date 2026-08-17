به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از ادامه بررسیهای قضایی و کارشناسی درباره آتشسوزی گسترده در یکی از محدودههای تجاری گرگان خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات اولیه، حریق از یکی از مغازهها آغاز شده و بهتدریج به مغازههای مجاور سرایت کرده است.
وی افزود: بررسیهای اولیه درباره چگونگی وقوع این حادثه انجام شده و در حال حاضر شواهدی که نشاندهنده عمدی بودن آتشسوزی باشد، به دست نیامده است.
وی ادامه داد: با توجه به گستردگی حریق، بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن منشأ و علت اصلی وقوع آتشسوزی همچنان ادامه دارد و نمیتوان پیش از تکمیل این بررسیها درباره علت قطعی حادثه اظهارنظر کرد.
رئیس کل دادگستری گلستان تأکید کرد: نتیجه نهایی پس از انجام بررسیهای تخصصی و کارشناسی اعلام خواهد شد و هرگونه اظهارنظر درباره علت حادثه باید بر اساس نتایج رسمی کارشناسی صورت گیرد.
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