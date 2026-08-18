به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، در سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، ضمن تشریح تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت ثبت دقیق حماسه تاریخی ایرانیان و انتقال‌ آن به نسل‌های آینده، به‌ویژه از طریق برنامه‌های آموزش و پرورش، تأکید کرد.

وزیر امور خارجه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای تجاوزهای یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، از مقام شامخ شهدای ایران اسلامی، شخصیت‌های برجسته و فرماندهان شهید و در راس آنها آقای شهید ایران تجلیل کرد.

عراقچی با اشاره به حماسه‌آفرینی ملت ایران در جریان این تجاوز نظامی، از معلمان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از جلوه‌های ماندگار این حماسه یاد کرد و گفت: جنگ تحمیلی چهل‌روزه اسطوره‌هایی داشت؛ از رهبر مجاهد و شهید ایران تا دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شهادت مظلومانه آنان به حماسه‌ای ماندگار تبدیل شد.

وی افزود: اینکه مدرسه‌ای با طراحی قبلی مورد حمله موشکی قرار گرفته و ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در یک لحظه به خاک و خون کشیده شدند، جنایتی است که هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران و وجدان بشریت پاک نخواهد شد و شهر کوچک میناب با سربلندی و سرافرازی ایستاد و به نمادی از پایداری و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.

عراقچی همچنین با تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی حماسی ملت ایران در دفاع از میهن در برابر تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رمز استقامت و پیروزی ملت ایران را در اتکال به قدرت لایزال الهی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همبستگی و انسجام ملی و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به پیروزی ایران در عرصه جنگ و دیپلماسی تصریح کرد: دیپلماسی و میدان در هماهنگی و همبستگی با یکدیگر حرکت می‌کنند. دیپلماسی با اتکا به قدرت دفاعی و نظامی کشور، دستاوردهای میدان را در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی ملت ایران تثبیت می‌کند.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش راهبردی نظام آموزشی و تربیتی کشور در تربیت نیروهای متخصص، متعهد و توانمند، اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش پیشرو و قدرتمند، یکی از پایه‌های تحکیم اقتدار ایران اسلامی است و باید بیش از پیش برای تقویت آموزش و پرورش در کشورمان اهتمام ورزیم.

عراقچی همچنین از فداکاری و نقش‌آفرینی ممتاز فرهنگیان کشور در جریان تجاوز نظامی دشمنان تجلیل کرد و بر ضرورت حمایت از جامعه تعلیم و تربیت و تقویت ظرفیت‌های بین‌المللی آموزش و پرورش تأکید نمود.

وی با تشریح ظرفیت‌های وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی آموزشی، بر آمادگی دستگاه دیپلماسی برای تسهیل و تقویت تعاملات و ارتباطات آموزشی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و انتقال تجربیات، روش‌ها و فناوری‌های موفق آموزشی تأکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی و آموزشی بین‌المللی، از جمله یونسکو، این مجامع را فرصتی برای تبیین و دفاع از مواضع و منافع ایران و همچنین بستری برای عرضه و معرفی دستاوردهای علمی، آموزشی و تربیتی کشور دانست.

در این مراسم، احمد کاظمی وزیر آموزش و پرورش از تلاش‌های شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر وزیر امور خارجه و مجموعه کارگزاران دستگاه دیپلماسی در دفاع و صیانت از منافع ملی کشور تجلیل کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزارت امور خارجه در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی کشور، از نقش سفرا و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان در حمایت از برنامه‌های بین‌المللی آموزش و پرورش و توسعه همکاری‌های آموزشی و تربیتی تقدیر کرد.