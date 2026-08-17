ترامپ: خیلی راحت با عمان تعامل کردیم؛ در آستانه توافق با ایران نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید، «شما گفتید اگر عمان مانع بازگشایی تنگه هرمز شود، آن را به شدت بمباران خواهید کرد. آیا می‌توانید بگویید که صبرتان در برابر عمان، به عنوان یک شریک راهبردی، تمام شده است؟»، اینگونه پاسخ داد: فکر نمی‌ کنم آنها خیلی خوب رفتار کرده باشند، اما ما خیلی راحت با آنها تعامل کردیم، درست مثل کارهای دیگر.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، با تکرار ادعاهای پیشین خود، مدعی شد: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و هرگز هم نخواهد داشت! آن‌ها می‌خواهند توافق کنند، اما نه آن نوع توافقی که به نظر من ضروری است!

وی مجددا با تکرار آرزوی خود برای کنترل تنگه هرمز مدعی شد: ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم! ما آنجا را محاصره کردیم.

او در تلاش برای کوچک‌نمایی آثار و تبعات اقتصادی در جهان در نتیجه تجاوز نظامی علیه ایران ادعا کرد: قیمت نفت دارد کاهش پیدا می کند و کاری فراتر از چیزی که انجام می دهیم را می خواهم انجام دهم.

ترامپ همچنین در خصوص تفاهم‌نامه آتش بس میان تهران و واشنگتن، مدعی شد: آمریکا به دنبال تمدید تفاهم‌نامه با ایران نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از کره جنوبی به دلیل عدم همراهی واشنگتن در جنگ علیه ایران گفت: با رئیس‌جمهور کره جنوبی تماس گرفتم و گفتم به ما درباره ایران کمک نکنید؟ گفتم اگر دوست دارید چون ما به کمک نیاز نداریم. او گفت نه ممنون. گفتم: منظورت چیست؟ ما ۳۹۰۰۰ سرباز آنجا داریم که از شما در برابر کیم جونگ اون محافظت می‌کنند بعد شما به ما در موضوع ایران کمک نمی‌کنید؟ عجیب است. چرا ما باید درگیر کمک به شما باشیم؟ محافظت از کره جنوبی میلیاردها دلار برای ما هزینه دارد.

ترامپ، درباره رئیس کره شمالی گفت: ما اوقاتی را با هم گذراندیم. من او را درک می‌کنم. او نیز من را درک می‌کند. او از کسی خوشش نمی‌آمد، اما من با او خیلی خوب کنار می‌آیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به جنجال‌های اخیر پیرامون وضعیت بحرانی در ناو آبراهام لینکلن مدعی شد که این ناو مدت زیادی روی آب بوده اما سرنشین‌های آن غذای کافی برای خوردن دارند.