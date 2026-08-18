ورود دستگاه قضایی به تخلف یک جایگاه سوخت در میناب؛ متصدی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس باقری اظهار کرد: در راستای نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت، بررسی ۱۶ جایگاه در شهرستان میناب انجام شد که در جریان این بازرسی‌ها، تخلف یک جایگاه در نحوه عرضه سوخت و دریافت وجه از مراجعان محرز شد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، چند دستگاه کارتخوان خارج از سامانه و غیرمجاز در این جایگاه کشف و پس از بررسی تراکنش‌ها و استعلام‌های لازم مشخص شد که در برخی موارد، بنزین با قیمتی بالاتر از نرخ رسمی به شهروندان عرضه شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب میناب ادامه داد: کارت‌های مرتبط با جایگاه و تجهیزات پرداخت غیرمجاز توقیف و متصدی جایگاه نیز برای بررسی ابعاد موضوع و طی مراحل قانونی بازداشت شد.

باقری با هشدار به متصدیان جایگاه‌های سوخت تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه خارج از نرخ‌های تعیین‌شده و استفاده از تجهیزات پرداخت غیرمجاز، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازرسی و نظارت بر عملکرد جایگاه‌های سوخت شهرستان میناب ادامه دارد و نحوه عرضه سوخت، تجهیزات مورد استفاده و فرآیند دریافت وجه به‌صورت مستمر بررسی خواهد شد.