برخورد پلیس باعرضه پوشاک خلاف مقررات؛ واحدصنفی متخلف در اصفهان پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار تصاویر برخی پوشاک عرضهشده در یک واحد صنفی در فضای مجازی و بازتاب گسترده و منفی آن، موضوع در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.
بررسیهای انجامشده نشان داد این واحد صنفی اقدام به عرضه تیشرتهایی با تصاویر و طرحهای مغایر با ضوابط و مقررات صنفی کرده است.
در ادامه و با دستور مرجع قضایی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از این واحد صنفی بازرسی کردند که تعدادی از اقلام مذکور کشف و توقیف شد.
همچنین با توجه به تخلف صورتگرفته، واحد صنفی مذکور پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات صنفی برای تمامی واحدهای صنفی الزامی است و پلیس در برابر عرضه و توزیع اقلامی که مغایر ضوابط قانونی و شئونات عمومی باشد، برابر قانون و با هماهنگی مرجع قضایی برخورد خواهد کرد.
پلیس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از مسیرهای رسمی به پلیس اطلاع دهند.
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