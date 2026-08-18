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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۴

کشف پیکر جوان ۳۵ ساله پس از ۵ روز در زاینده‌رود با تلاش امدادگران

کشف پیکر جوان ۳۵ ساله پس از ۵ روز در زاینده‌رود با تلاش امدادگران

شهرکرد-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از کشف پیکر جوان ۳۵ ساله پس از پنج روز عملیات جست‌وجوی امدادگران هلال‌احمر در رودخانه زاینده‌رود، محدوده روستای چم‌خلیفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری با اعلام این خبر، اظهار کرد: پس از اعلام حادثه غرق‌شدگی یک جوان ۳۵ ساله در رودخانه زاینده‌رود، نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان سامان و تیم واکنش سریع چهازمحال و بختیاری عملیات جست‌وجوی پیکر را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری افزود: پس از پنج روز جست‌وجوی مستمر و تلاش نیروهای امدادی، پیکر این جوان در حوالی روستای چم‌خلیفه توسط نیروهای هلال‌احمر، اعضای باشگاه قایقرانی و نیروهای مردمی کشف شد.

گفتنی است، این جوان روز ۲۲ مرداد در رودخانه زاینده‌رود در شهرستان سامان دچار حادثه غرق‌شدگی شده بود.

کد مطلب 6919839

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