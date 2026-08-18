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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

امینی: قاچاقچی سوخت بیش از ۷ میلیارد ریالی در گیلان محکوم شد

امینی: قاچاقچی سوخت بیش از ۷ میلیارد ریالی در گیلان محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۷ میلیارد ریالی به دلیل نگهداری سوخت قاچاق خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده قاچاق نگهداری ۷۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال درشعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رودبار رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک معتبر ، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق وتوزیع در شبکه متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: نمایندگان شرکت پخش فرآورده های نفتی و پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ، سوخت قاچاق را از یک انبار قدیمی نفت کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6919833

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