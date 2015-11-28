«سفر به گرای ۲۷۰ درجه» جایزه بهترین داستان شرق را در روسیه گرفت

به خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌كل روابط عمومی و اطلاع‌‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با برگزاری مراسمی روز پنجشنبه(پنجم آذرماه) در محل آکادمی دیپلماسی روسیه، رضا ملکی، رایزن فرهنگی ایران در مسکو به نمایندگی از احمد دهقان، مؤلف کتاب «سفر به گرای ۲۷۰ درجه» جایزه ادبی سرزمین ناشناخته «ترااینکاگنیتا» را دریافت كرد.

رایزن فرهنگی كشورمان در سخنان خود اظهار كرد: ادبیات معاصر ایران به ویژه دفاع مقدس داستان‌های شنیدنی و حماسه‌ای را روایت می‌کند که نیازمند شناخت جامعه بین‌الملل از آن است كه این مهم در روسیه به همت انشارات صدرا به انجام رسید.

وی، در خصوص كتاب «سفر به گرای ۲۷۰ درجه»، گفت: این اثر فرهنگی رمانی است از احمد دهقان با موضوع «جنگ ایران و عراق» و حماسه‌هایی که توسط رزمندگان اسلام در آن روایت شده است.

ملكی، افزود: این کتاب به دلیل سبک خاص نوشته و روایت عمیق و ویژه جنگ اقبال زیادی را به خود جلب داشت و مورد توجه جدی مخاطبین قرار گرفت، جایزه بیست سال داستان نویسی، جایزه چهارمین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و جایزه بیست سال ادبیات پایداری، از دیگر افتخارات این کتاب است.

الکساندر آندروشکین مترجم این اثر فرهنگی است كه توسط انتشارات صدرا در روسیه منتشر شده است؛ ناگفته نماند كه این کتاب در گذشته توسط پال اسپراکمن نایب، رییس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتگرز امریکا به انگلیسی ترجمه و منتشر شده است.