به گزارش خبرنگار مهر، شماره هشتاد و سه نشریه «کتاب هفته خبر» با یادی از معینی کرمانشاهی به قلم علیرضا طبایی شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار باسابقه آغاز شده است. این هفته‌نامه در بخش «از دفتر ایام» به بهانه زاروز یا سالمرگ حمید مصدق، محمدرحیم اخوت، پری زنگنه و احسان نراقی، در مطالبی به ترتیب به قلم محمود معتقدی، سعید عباس‌پور، محمدرضا رستمی و سرگه بارسقیان، یاد این نویسندگان را گرامی داشته است.

پرونده این شماره «کتاب هفته خبر» ویژه پری صابری است. صابری در این مصاحبه از نیم‌قرن دوستی با تئاتر گفته و انبان خاطراتش را از ابراهیم گلستان، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هم گشوده است. در همین بخش، مقاله‌ای از پری صابری با عنوان «زبان چیست؟»، بخشی از نمایشنامه باغ دلگشا به قلم صابری و مطالبی از پرویز پوررحسینی، بهروز غریب‌پور و رضا آشفته درباره کارهای پری صابری در حوزه تئاتر، آمده است.

گفتگو با احمد آرام درباره ویژگی‌ها، آبشخور و فضاهای خاص داستان‌های این نویسنده، به همراه مطلبی از علی‌الله سلیمی درباره مجموعه داستان «کسی ما را به شام دعوت نمی‌کند» از احمد آرام، به پیوست یک داستان کوتاه از این نویسنده با عنوان «آسا»، بخشی از مطالبی است که در بخش «نون نوشتن» این نشریه منتشر شده است.

بخش «باغ آینه» هفته نامه «کتاب هفته خبر» با مصاحبه‌ای با بهروز غریب‌پور، طراح، نویسنده و کارگردان اپراهای عروسکی آغاز می‌شود. در همین بخش، کاظم هژیر‌آزاد در مطلبی با عنوان «سعدی و سیاست فرهنگی»، «هفت اپرای عروسکی غری‌پور را مورد بحث و بررسی قرار داده است. گفتگو با یلدا جبلی کاگردان فیلم «داره صبح می‌شه» و گزارشی در همین رابطه با عنوان «فیلمی ساده با مخاطب خاص»، و همچنین ترجمه گفتگویی با آنجلینا جولی به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم او در مقام کارگردان، تعدادی دیگر از مطالب بخش «باغ آینه» این نشریه است.

شماره تازه نشریه «کتاب هفته خبر» در ۱۲۴ صفحه و با بهای ۵۰۰۰ تومان روی دکه رفت.