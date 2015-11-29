به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تشکیل بانکهای توسعهای اظهار داشت: عمدتا این موضوع به نهادسازی بانکی بر میگردد و برنامهای که پیشنهاد کردیم، این است که در برنامه ششم بانک مسکن را به بانک توسعهای تبدیل کنیم تا عدم تعادلهایی که به وجود میآید را مهار کند.
وی با اشاره به تشکیل صندوق مسکن و توسعه حمل و نقل، گفت: موضوع تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل را هم داریم؛ به خصوص در حوزه آزادراهها و بزرگراهها، همچنین تشکیل صندوق توسعه مسکن و تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل هم در دستور کار است که امیدواریم در برنامه ششم محقق شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز کارگروه بهسازی بافتهای فرسوده و اجلاس وزرای آسیا- اقیانوسیه را داشتیم، ادامه داد: اجلاس وزرای آسیایی- اقیانوسیه با حضور وزرای مسکن و شهرسازی تشکیل شده است که بتواند تجربیات بهسازی مسکن را بین کشورهای عضو به مشارکت بگذارد.
آخوندی با اعلام اینکه یکی از پنجمین محور بسیار عمده موضوع سکونتگاههای نابسامان شهری است، افزود: بافتهای فرسوده، بافتهای حاشیهای شهری که در تمام کشورها وجود دارد، تعداد زیادی از جمعیت حاشیهنشین شهرها را به خود اختصاص داده است که نیمی از این جمعیت در کشورهای آسیا و اقیانوسیه زندگی می کنند.
وی در خصوص اجرای طرح مسکن قسطی توضیح داد: این طرحی است که بین انبوه سازان و بانک مسکن به اجرا میرسد؛ به این مفهوم که انبوهسازان که با مازاد عرضه روبرو هستند، با بانک مسکن توافقی دارند تا واحدها را به صورت قسطی به فروش برسانند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک مسکن پرداخت اقساط را تضمین می کند، اظهار کرد: این موضوع ربطی به تامین منابع مالی بانکها ندارد و تنها بانک مسکن به عنوان ضامن در این طرح حضور دارد.
آخوندی در خصوص اینکه آیا این طرح نقشی در رونق بازار مسکن دارد، تصریح کرد: همه طرحها در حدی تاثیر خود را می گذارند و این طرح هم برای واحدهای ساخته شده ای است که به دلیل رکود بازار به فروش نرسیده است.
آخوندی با اشاره به اینکه نباید تصور کنیم که یک راه حل برای تمام مشکلات وجود دارد، عنوان کرد: این طرح بسیار خوب است و میتواند واحدهای تولید شده را وارد بازار مسکن کند، ضمن آنکه بانک قرار نیست تسهیلاتی را به خریداران بدهد.
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