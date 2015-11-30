امیر احمدرضا پوردستان در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگاران مهر و ایرنا اظهار کرد: یکی از دلایلی که به پایانههای مهران، شلمچه و چذابه سفر کردم، بررسی و ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح و بهویژه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: همانطور که همه میدانند برای اینکه این سفر با امنیت کامل انجام شود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قدمهای بلندی برداشته و تلاشهای خیلی زیادی داشتند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تمامی سازمانها و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، همدلی و وفاق بسیار خوبی در اعزام زائران اربعین داشتند. این همدلی بین نیروهای مسلح باعث شده تا از امنیت بسیار بالایی برخوردار باشیم.
امیر پوردستان بیان کرد: آمادگی نیروها در سطح بسیار بالایی است، هم نیروهایی که در زمین و هم یگانهای بالگردی و پهبادی نیروهای مسلح که از بالا در حال کنترل هستند، همگی آمادگی بسیار خوبی دارند.
وی عنوان کرد: از تمامی کسانی که در این حرکت عظیم نقش دارند و پشتیبانی میکنند بهویژه از متولیان امر در استانهای خوزستان و ایلام که به حق، زحمات خیلی زیادی کشیدند و همچنین نیروهای کشوری و لشکری صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: این حرکت و مانور عظیم سبب شده وحدت، همدلی، عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داده شود.
امیر پوردستان ادامه داد: خداوند را بر این نعمتها شاکریم و همانطوری که امام حسین (ع) تا کنون راهگشایی کرده، از این به بعد هم امیدوارم بتوانیم، گامهای بعدی را با قوت و اقتدار برداریم.
وی یادآور شد: به طور طبیعی حضور میلیونی زائران در مراسم اربعین، اقتدار جهان تشیع را نشان میدهد. جهان تشیعی که بسترساز قطب قدرتی به نام جهان اسلام است، یکی از دلایلی که آمریکاییها وارد منطقه غرب آسیا شدند این بود که تحلیلگران و مؤسسههای آیندهپژوهی به آنها اعلام کردند، قدرتی به نام جهان اسلام در حال شکلگیری است که انقلاب اسلامی و جهان تشیع بسترساز آن است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این قطب از وحدت بین شیعه و سنی به وجود میآید و به همین خاطر پیام این حرکت بزرگ این است که قطب بزرگ جهان اسلام از وحدت بین شیعه و سنی در حال شکلگیری است.
پوردستان تأکید کرد: ان شاالله که اسلام هر روز بر تمامی سکوهای بلند افتخار جهان تسلط پیدا کرده و آن را تصرف میکند.
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