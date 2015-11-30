دولت با واگذاری امور خود به بخش خصوصی باید چابک شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر دوشنبه در مراسم معرفی اعضای هیات مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: بخش ساختمان بسیار پرمسئولیت است و با کار دقیق،عمل به قانون می تواند نقش سازنده ای در ارتقای کیفیت و بهره وری با رویکردی خلاقانه ایفا کرد.

استاندار قزوین بیان کرد: دولت تدبیر و امید در صدد است نقش سازمان ها و نهادهای مردمی را تقویت کرده و خود را چابک و چالاک کندوتنها هدایت و نظارت و سیاست گذاری کلان را انجام دهد که سازمانهایی ماند نظام مهندسی می توانند ظرفیت های خود را در این عرضه بروز دهند.

همتی بیان کرد: عملکرد نظام مهندسی در استان خوب است و هیات مدیره جدید به عنوان یک مجموعه فرهیخته و توانا تلاش کرده در راستای وظایف خود و توسعه استان گامهای موثری بردارد.

استاندار تصریح کرد: در بخش ساخت و ساز در وهله اول بایستی مهندسان آگاهی و تخصص لازم را داشته باشند و در مرحله بعدی نیز مردم از مسئولیت های این حرفه آگاه کنند تا بتوانند در ترویج حقوق شهروندی موثر باشند.

همتی گفت: نظارت دقیق بر ساخت و سازها و پیشگیری از تخلف بایستی بصورت دقیق و حساب شده انجام شود تا رضایت مردم را بدنبال داشته باشد.

همتی افزود: از نظام مهندسی ساختمان در استان انتظار داریم به عنوان تشکلی حرفه ای و تخصصی در تقویت ساخت و سازهای فنی نقش بیشتری ایفا کند.

وی افزود: در استان تلاش خواهیم کرد تا با همراهی معاونت امور عمرانی و مجموعه ی اداره کل شهر سازی بستر لازم را برای انجام ماموریت های این تشکل فراهم کنیم تا نظام مهندسی ساختمان علاوه بر وظایف قانونی در مسیر توسعه پایدار نیز استان را همراهی کند.

همتی اظهارداشت: لازم است هیئت مدیریه جدید فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف را در استان شناسایی کرده و گزارش کار خود را نیز به استانداری ارایه دهد و ارتباط تنگاتنگی با مجموعه استانداری بویژه حوزه معاونت عمرانی داشته باشد.

استاندار قزوین افزود: تا پایان سال مقدمات سفر هیات دولت به استان فراهم می شود که در آن حوزه نیز نقش این تشکل می تواند پررنگ و بسیار اثر گذار باشد.

در این جلسه ضمن تشکر از اعضای سابق، اعتبارنامه هیئت مدیره جدید نظام مهندسی ساختمان استان به افراد منتخب اعطا شد.

مجموعه نظام مهندسی ساختمان استان قزوین با 9 هزار عضو در هفت رشته تخصصی فعالیت دارد.