آمادگی پدافند هوایی خاتم الانبیا برای مقابله با تهدیدهای روز

به گزارش روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)؛ اسماعیلی در بازدید جداگانه از ایستگاه رادار مکران، ایستگاه رادار جاسک و مواضع پدافندی بندر لنگه و جزایر تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی؛ ردگیری حقیقی سامانه ارتفاع بلندs200، انجام فایرینگ چک سامانه ارتفاع متوسط مرصاد و ایجاد وضعیت رزمی واقعی در یکان‌های پدافندی منطقه پدافند هوایی جنوب شرق را مورد ارزیابی عملیاتی قرار داد.

انجام عملیات قطع ارتباط در سایت موشکی هاگ، مقابله با حمله احتمالی موشک‌های کروز با استفاده از اطلاعات دریافتی از منابع فاشا و همچنین بازدید از مواضع دیده‌بانی سایت مکران از دیگر اقدامات انجام شده در جریان سفر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی به منطقه پدافندی جنوب شرق کشور بود.

امیر اسماعیلی در پایان بازدید از منطقه پدافند هوایی جنوب شرق کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن آمادگی مواضع پدافندی این منطقه گفت: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) برای مقابله با تهدیدات روز، خود را آماده می‌کند و باید مداوم در حالت تمرین، آموزش و آمادگی صد درصدی برای حفاظت از مرزهای هوایی کشور باشد